Жирные молочные продукты способствуют снижению риска сердечных заболеваний

Учёные из Швеции заявили о пользе и эффективности жирных молочных продуктов по отношению к снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.По статистике, одной из основных причин ранней смертности являются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Наиболее частыми причинами смертности становятся сердечная недостаточность, инфаркты и инсульты. Главной причиной развития подобных заболеваний является гипертоническая болезнь.Зачастую гипертония возникает из-за неправильного питания. В таком случае холестерин накапливается в организме и откладывается бляшками в кровеносных сосудах. Это нарушает кровоток и увеличивает риск развития инфарктов, инсультов и прочих заболеваний. Многие специалисты рекомендуют ограничить себя в употреблении жирной пищи. Однако специалисты из Швеции доказали, что употребление даже жирной молочной продукции не причинит вреда здоровью.Для того, чтобы это определить, учёные сопоставили данные порядка 4 тысяч жителей Швеции. Исследование продолжалось 16 лет. За это время учёные смогли выяснить, что употребление жирной молочной продукции помогло добровольцам избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний и снизить уровень холестерина в крови. Опыт подтвердил прошлые исследования учёных и был подтверждён последующими повторными анализами.