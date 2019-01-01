Малярия стала устойчивой к главному лекарству
Ученые из Уганды проанализировали образцы крови пациентов, получавших артемезинин, основное лекарство от малярии в Африке в сочетании с другими препаратами. Они обнаружили, что к 2019 году почти 20% образцов имели генетические мутации, свидетельствующие о неэффективности лечения. Лабораторные тесты показали, что этим пациентам потребовалось гораздо больше времени, чтобы избавиться от паразитов, вызывающих малярию.
Лекарственно-устойчивые формы малярии ранее обнаруживались в Азии, и представители сферы здравоохранения ожидали, что подобное может случиться и в Африке, на которую приходится более 90% всех случаев малярии в мире. Некоторые изолированные лекарственно-устойчивые штаммы ранее были замечены в Руанде.
«Наши результаты предполагают потенциальный риск трансграничного распространения по Африке», - отмечают ученые, представившие свое исследование в New England Journal of Medicine.
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