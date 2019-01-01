Малярия стала устойчивой к главному лекарству

Ученые обнаружили устойчивую форму малярии в Уганде, что является тревожным признаком того, что самое популярное лекарство, используемое против паразитарного заболевания, может в конечном итоге стать бесполезным.Ученые из Уганды проанализировали образцы крови пациентов, получавших артемезинин, основное лекарство от малярии в Африке в сочетании с другими препаратами. Они обнаружили, что к 2019 году почти 20% образцов имели генетические мутации, свидетельствующие о неэффективности лечения. Лабораторные тесты показали, что этим пациентам потребовалось гораздо больше времени, чтобы избавиться от паразитов, вызывающих малярию.Лекарственно-устойчивые формы малярии ранее обнаруживались в Азии, и представители сферы здравоохранения ожидали, что подобное может случиться и в Африке, на которую приходится более 90% всех случаев малярии в мире. Некоторые изолированные лекарственно-устойчивые штаммы ранее были замечены в Руанде.«Наши результаты предполагают потенциальный риск трансграничного распространения по Африке», - отмечают ученые, представившие свое исследование в New England Journal of Medicine.