Исследователи рассказали, как отсутствие доверия усугубляет одиночество

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Одиночество - тяжёлое и давящее чувство. При определенных ситуациях оно даже может привести к нарушениям психического здоровья.Одиночество может вызвать такие заболевания, как депрессия и тревожные расстройства.По данным учёных, одиночество и его последствия отражаются в изменениях активности и взаимодействия структур головного мозга. Наиболее заметные изменения наблюдаются в островковой коре.Команда учёных из Израиля и Германии изучили связь доверия и одиночества. Посредством онлайн анкетирования специалисты выбрали 42 добровольца из 3678. Добровольцы страдали от тяжёлых форм одиночества, но не имели отклонений связанных с психическим здоровьем или проходили курс терапии. В сформированную окончательно группу вошли 40 человек, которые не были подвержены стойкому одиночеству.В ходе исследования добровольцы выполняли тесты на сканере мозга. Также они играли в игру на доверие. Игра заключалась в том, что добровольцам выдали 10 евро, которые составили стартовый капитал. Далее им показывали фотографии других людей и просили определить, какую сумму они готовы пожертвовать этому человеку. Добровольцы знали, что уровень полученного потом дохода напрямую зависит от того, какую сумму они пожертвуют. Однако они должны были иметь уверенность, что другие участники не оставят стартовый капитал себе. Меньше всего хотели делиться пациенты с обостренным чувством одиночества, что эксперты сравнили с низким порогом доверия.Были замечены неточности в работе областей мозга, отвечающих за доверие. Наиболее заметные отклонения проявлялись у одиноких людей и наблюдались в островковой коре.После игры исследователи провели беседу с участниками. В ней задавались вопросы о том, куда участники потратили бы выигранные в лотерею деньги, каким хобби увлекаются участники. Учёные обнаружили, что одинокие участники были более негативно настроены на беседу, чем контрольная группа. К тому же учёные заметили, что страдающие от одиночества люди держались от экспериментаторов на большем расстоянии.