Назван лучший период для интенсивной реабилитации после инсульта

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые выявили промежуток времени, когда реабилитационные упражнения для рук особенно эффективны.Восстановление работы головного мозга после его анатомического повреждения — одна их сложных задач современной нейронауки. Ее актуальность обусловлена пугающими данными о распространенности и последствиях инсультов. В России их происходит не менее 400 тысяч в год, менее 10% из них — легкие. Перенесшие инсульт люди составляют около 0,7% населения страны.Ранее в исследованиях на животных ученые показывали, что существует промежуток времени, в который реабилитация после инсульта наиболее эффективна. Американские ученые решили обнаружить такой период для людей.В исследовании участвовали 72 человека, перенесших инсульт. Их разделили на несколько групп. Участники контрольной получали стандартную реабилитацию после инсульта. В трех других людям назначили по 20 часов дополнительных упражнений для развития двигательных навыков рук. В разных группах отличалось время проведения этой терапии: с 30-го дня, с 60-го по 90-й день, спустя шесть месяцев.По сравнению с показателями контрольной группы у людей, которые получали усиленную программу реабилитации с 60-го по 90-й день, улучшение в работе рук было функционально значимым. То есть, его можно было не только обнаружить при помощи специальных тестов: оно было очевидным для самих пациентов.«Наши данные говорят о том, что интенсивная двигательная реабилитация должна быть предоставлена пациентам в период с 60-й по 90-й день после перенесенного инсульта», – рассказала Элисса Ньюпорт (Elissa Newport) из Джорджтаунского университета, соавтор исследования.Ньюпорт подчеркнула, что указанный промежуток времени, вероятно, можно назвать периодом повышенной пластичности мозга пациентов, перенесших инсульт.Первые симптомы инсультаВнезапная сильная головная боль без известной причины.Внезапная слабость или онемение половины лица, руки, ноги.Внезапная спутанность сознание, нарушение речи, сложности в ее понимании.Нарушение зрения в одном или двух глазах.Внезапное головокружение, потеря равновесия и координации.«Зная, что в определенное время есть критический период для выздоровления, можно использовать многие техники, чтобы ускорить выздоровление», – прокомментировала работу Дороти Эдвардс (Dorothy F. Edwards) из Висконсинского университета в Мадисоне, соавтор исследования.Ученые надеются, что их исследование определило окно времени, во время которого на мозг можно воздействовать и другими методами, например, электрической стимуляцией или лекарствами. Они считают это важной темой для ближайших исследований. В будущем они также планируют подтвердить данные этого исследования в более крупных работах и вычислить оптимальное количество нагрузки, которое требуется для реабилитации.