Учёные: порядка 41 миллиона людей не знают о своей деменции

По словам учёных, порядка 41 миллиона человек живут с деменцией и не знают о своем диагнозе. Об этом сообщила Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера.Специалисты считают, что своевременное установление диагноза имеет важную роль в развитии заболевания. Чем раньше установлен диагноз, тем раньше пострадавшие получат лечение и уход, что даёт большую эффективность.По данным учёных, в некоторых странах порядка 90% людей живут с недиагностированной деменцией и даже не подозревают о своем диагнозе. По прогнозам учёных уже к 2050 году число заболевших во всем мире превысит 130 миллионов человек.Отмечается, что новая разработка британских учёных может позволить обнаружить деменцию и болезнь Альцгеймера с помощью всего лишь 2-х минутного теста. Данный тест поможет определить деменцию на пять лет раньше, чем стандартные обследования. Данный тест заключается в демонстрации ряда мигающих изображений. Импульсы в головном мозге будут отслеживать электроды. Это поможет понять уровень снижения памяти человека и отличить здорового от больного.Всемирная организация здравоохранения также призывает увеличить финансирование исследований деменции и болезни Альцгеймера. На данный момент лишь некоторые страны последовали рекомендациями ВОЗ.