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То, в какое время мы ложимся спать, и когда просыпаемся, влияет на продолжительность жизни, а также определяет риск ранней смерти.Исследователи обнаружили связь между временем засыпания и риском смерти. Специалисты Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете вместе с учеными из Университета Суррея (Великобритания) пришли к заключению, что люди-«совы» рискуют умереть раньше «жаворонков»«Совы-полуночники, то есть, люди, которые поздно ложатся спать и с трудом поднимаются с постели по утрам, имеют более высокий риск умереть раньше «жаворонков».В свою очередь, констатируют эксперты, привычка рано засыпать и рано просыпаться утром тесно коррелирует с более высокой продолжительностью жизни.Исследователями были проанализированы данные почти полумиллиона человек возрастом от 38 до 73 лет, полученных из UK Biobank Study. Специалисты выявили «естественную склонность людей к раннему или позднему засыпанию и пробуждению», то есть, фактически они определили, кто из испытуемых является «совой», «жаворонком» или «голубем».«Совы»: ощущают естественный прилив энергии в вечернее и ночное время суток, предпочитают пробуждение ближе к полудню.«Жаворонки»: наиболее активны в первой половине дня, просыпаются в ранние утренние часы.«Голуби» (переходный тип): стабильно активны на протяжении дня, просыпаются позднее «жаворонков», но засыпают раньше «сов».Подверженность людей смерти отслеживалась на протяжении шести с половиной лет. Резюме ученых свидетельствует, что«у людей-«сов», склонных засыпать после полуночи, риск преждевременной смерти на 10 процентов выше, чем у «жаворонков».Примечательно, что более высокая подверженность «сов» ранней смертности связывается учеными не с поздним засыпанием как таковым, а с необходимостью таких людей подстраиваться под социум, живущий преимущественно по ранним часам.«Совы» имеют внутренние биологические часы, которые не соответствуют ритмам внешней среды. Необходимость жить и работать по часам, ориентированным на «жаворонков», может оказывать в их случае негативное влияние на качество сна, психологическую устойчивость, приемы пищи и физическую нагрузку, способствует стрессу и усиливает подверженность вредным привычкам».