Коронавирус превращается в болезнь молодых людей

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Подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 29 становятся главной категорией пациентов с коронавирусом. Такое мнение высказал директор ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов.Член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов подтвердил то, что отмечается во многих западных странах: коронавирус становится болезнью молодых людей. Подростки и граждане до 30, которые ведут довольно активный образ жизни и много общаются, теперь всё чаще заражаются коронавирусом. А вот представители более старших поколений реже сталкиваются с болезнью. В западных странах это объясняется тем, что там граждане средней и старшей возрастной группы почти сплошь вакцинированы.Впрочем, по словам Горелова, российским пенсионерам старше 65 нужно в срочном порядке ревакцинироваться. Распространяющийся по стране «индийский» штамм является в три раза более агрессивным, чем предыдущие версии. И если после первого курса прививок прошло уже более полугода, то уровень защитных антител в организме мог значительно понизиться. А это приведёт к заражению.К счастью, вероятность полностью привитого человека переболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть из-за него довольно низка. Эксперты отмечали, что 0,01% пациентов, которые находятся в реанимации с COVID-19, в прошлом получили обе вакцины от коронавируса. Остальные койки заняты людьми, которые по какой-то причине прививаться не захотели.