4 продукта, которые помогут повысить уровень витамина D осенью

Риск дефицита витамина D в пасмурное и холодное время года является особенно высоким для людей старше 65 лет.Витамин D необходим для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Наши тела обычно вырабатывают витамин в процессе действия солнечного света на кожу. Однако осенью и зимой ультрафиолета недостаточно, потому важно следить за тем, получает ли организм витамин D в полной мере. Ученые напоминают, что его нехватка ассоциируется с развитием рахита у детей, а также с развитием дефектов костей и такого их болезненного состояния, как остеомаляция.Женщинам (особенно в постменопаузе) и пожилым людям витамин D нужно получать в достатке, поскольку он необходим для всасывания кальция – этот минерал обеспечивает должную плотность костей.Получать витамин можно из некоторых продуктов, – об этом в интервью изданию Express напомнила диетолог Дженна Хоуп. Она рекомендует включать в рацион осенью четыре основных пищевых источника питательного вещества.Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сельдь, сардины являются хорошим поставщиком не только витамина D, но также жирных кислот омега-3, которые полезны для сердца, и белка, дающего энергию.Яйца. Высоким уровнем «солнечного витамина» отличаются яичные желтки.Грибы. Единственная встречающаяся в природе форма витамина D растительного происхождения. Грибы также вырабатывают витамин D под действием солнечного света.Обогащенные продукты. Следует проверять упаковку: некоторые продукты обогащены дополнительной дозой витамина D.В то же время Дженна Хоуп подчеркивает: получить всю рекомендуемую суточную дозу витамина D с пищей проблематично, поэтому имеет смысл обсудить с врачом возможный прием добавок.