Ученые обнаружили простой способ остановить артериальное кровотечение
Нападения акул в Австралии происходят редко, но в последнее время их стало больше, поскольку все больше людей занимаются водными видами спорта. Серфер и декан медицинской школы Австралийского национального университета Николас Тейлор решил выяснить, как снизить смертность в случае нападения.
Чаще всего смертельные исходы от укусов акул связаны с ногами. Жертва может вернуться на берег, но чаще всего истекает кровью. В исследовании, опубликованном в журнале Emergency Medicine Australasia, Тейлор обнаружил, что простой метод сжатия бедренной артерии был гораздо эффективнее для остановки кровотечения, чем традиционно используемые жгуты.
Исследование показало, что пережатие артерии останавливается около 89,7% кровотока по сравнению с 43,8% при использовании временного жгута. Причем техника одинаково хорошо работает как на обнаженном теле, так и при наличии гидрокостюма.
Вот что нужно сделать:
отыскать среднюю точку между бедром и областью гениталий;
сжать руку в кулак;
надавить кулаком на найденную точку как можно сильнее.
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