Ученые обнаружили простой способ остановить артериальное кровотечение

Новаторское исследование, проведенное австралийским медиком-серфером, обнаружило простой способ остановить кровотечение и спасти жизни людям, которым акула серьезно повредила ногу.Нападения акул в Австралии происходят редко, но в последнее время их стало больше, поскольку все больше людей занимаются водными видами спорта. Серфер и декан медицинской школы Австралийского национального университета Николас Тейлор решил выяснить, как снизить смертность в случае нападения.Чаще всего смертельные исходы от укусов акул связаны с ногами. Жертва может вернуться на берег, но чаще всего истекает кровью. В исследовании, опубликованном в журнале Emergency Medicine Australasia, Тейлор обнаружил, что простой метод сжатия бедренной артерии был гораздо эффективнее для остановки кровотечения, чем традиционно используемые жгуты.Исследование показало, что пережатие артерии останавливается около 89,7% кровотока по сравнению с 43,8% при использовании временного жгута. Причем техника одинаково хорошо работает как на обнаженном теле, так и при наличии гидрокостюма.Вот что нужно сделать:отыскать среднюю точку между бедром и областью гениталий;сжать руку в кулак;надавить кулаком на найденную точку как можно сильнее.