Дельта-вариант может стать последним

Бывший глава FDA Скотт Готтлиб заявил, что вызванная Дельта-вариантом коронавируса волна может стать последним всплеском пандемии. И после её завершения человечество избавится от угрозы.Доктор Скотт Готтлиб ранее возглавлял Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В четверг он заявил о том, что четвёртая волна коронавируса, которая вызвала новые вспышки заболеваемости и смертности, будет последним всплеском пандемии COVID-19. Напомним, что четвертую волну спровоцировал Дельта-штамм, также называемый «индийским» вариантом коронавируса. Готтлиб предсказал, что никаких новых опасных для человечества вариантов болезни больше не будет, а сам коронавирус превратится в эндемическую болезнь. Он останется среди нас, но заражаться будет намного меньшее число людей.По мнению Готтлиба, циркуляция COVID-19 будет достигать максимума зимой и минимума летом, что сейчас характерно для сезонного гриппа. Количество заболеваний в США уже началось снижаться. В среду здесь зафиксировали 135 611 заболевших, а среднестатистический показатель за 7 дней упал до 131 076 - на 14% меньше, чем месяц назад.Новая модель показывает, что заболеваемость COVID-19 обязательно резко снизится и довольно скоро. С нынешних более 131 000 заболевших в сутки заболеваемость упадёт до 9 000 в день. А со смертности в 1 651 человек в день опустится до 59. Отметим, что в России заболеваемость только начинает расти.