Названы тревожные симптомы рассеянного склероза

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Важно вовремя их заметить.Симптомы рассеянного склероза могут различаться в зависимости от того, в какой зоне поврежден мозг.По словам специалиста, это могут быть нарушения зрения при повреждении зрительного нерва, расстройства чувствительности, движения, равновесия, мочеиспускания и пр. Важным критерием является колебание симптоматики, то есть если данные явления у человека со временем прошли.При этом особо подозрительно нарушение зрение, которое может самостоятельно восстановиться. В этом случае человеку следует обратиться к офтальмологу. Если специалист скажет, что вовлечен зрительный нерв, то требуется консультация невролога.«Окончательно причина заболевания не установлена, говорят о возможной вирусной этиологии, дефиците витамина Д, неблагоприятном экологическом фоне, хроническом стрессе. Именно профилактика этих возможных факторов, возможно, снижает риск развития заболевания».При этом рассеянным склерозом могут страдать и дети, и люди трудоспособного возраста, отметил Богданов, добавив, что сегодня пока недостаточно данных о влиянии коронавируса на течение заболевания.«Пациенты с аутоиммунными заболеваниями находятся в зоне риска тяжелого течения заболевания, к тому же часть пациентов с рассеянным склерозом, получающих иммуносупрессивную терапию, находятся в зоне риска инфицирования, поэтому важны все противоэпидемические меры, чтобы снизить риск заражения», — заключил невролог.