Курение: есть ли менее рискованная альтернатива?

Ученые Великобритании проводят исследование длиной в один год (к настоящему времени есть результаты первых 6 месяцев), чтобы выяснить, действительно ли системы нагревания табака менее вредны, чем обычные сигареты. Поговорим о его результатах.В чем проблема?В вопросах потребления табачной продукции ученые и медики единогласны: только полный отказ от никотина в любом виде можно считать сокращением всех рисков от его потребления. С этим, кажется, не спорят и сами потребители. Согласно ВОЗ, 60% курильщиков во всем мире хотели бы расстаться со своей вредной привычкой. Но удается это не всем.Несмотря на то, что курение связывают с сердечно-сосудистыми патологиями и такими заболеваниями как рак, астма, ХОБЛ, туберкулез, эректильная дисфункция, многие никотинозависимые не хотят или не в силах бросить курить. Возникает вопрос, можно ли сделать процесс потребления никотина менее рискованным? Хотя однозначно положительного ответа все еще не звучит, мировое сообщество пытается найти решение этой задачи.Какие варианты?Есть целый ряд продукции, которая полностью исключает процессы горения: системы нагревания табака, вейпы, электронные сигареты и никотиновые пэки. Одна из наиболее популярных технологий, системы нагревания табака, работает за счет нагревания табачного стика. Это исключает образование дыма и смол, а доставка никотина в организм осуществляется за счет аэрозоля.Такая технология не делает основной компонент – никотин – безвредным, но исключает воздействие других продуктов горения табака. Известно, что при сжигании обычной сигареты вместе с дымом выделяются такие вредные вещества как окись углерода, нитрозамины, альдегиды, смолы – всего около 4 тысяч химических соединений, более 70 из которых считаются канцерогенными.Отсутствие дыма позволяет ученым рассматривать новые системы доставки никотина как потенциально менее вредную альтернативу привычным сигаретам. Вокруг этой гипотезы по-прежнему идут споры. Чтобы внести ясность, ученые исследуют аэрозоль инновационных устройств, сравнивая их с традиционными сигаретами. Исследователи анализируют, насколько переход на системы нагревания снижает содержание в организме токсичных веществ в сравнении с продолжением курения. Для изучения вопроса привлекают добровольцев-курильщиков, как это недавно сделали британские ученые.Свежее исследованиеВ Великобритании провели полугодовое исследование и сравнили, насколько ниже вред от электронных систем нагревания табака glo по сравнению с обычными сигаретами. Результаты работы опубликованы в журнале «Внутренняя и неотложная медицина» (Internal and Emergency Medicine) в июне этого года.Кого пригласили в качестве участников?В ходе эксперимента ученые отобрали 295 мужчин и женщин, которые не менее пяти лет подряд курили ежедневно от 10 до 30 сигарет или самокруток с табаком.Их разделили на три группы:59 человек продолжили курить свои обычные сигареты;127 – перешли исключительно на системы нагревания табака glo;109 участников бросали курить с помощью никотинзаместительной терапии.Участниками стали преимущественно молодые люди, средний возраст которых от 37 до 40 лет. У них не было явных проблем со здоровьем, а показатели ЭКГ, лабораторных анализов и исследования функций легких сохранялись в пределах нормы. Кроме того, минимум за две недели до начала эксперимента и в ходе самого исследования никто из испытуемых не употреблял лекарства, подавляющие воспаление или влияющие на работу печени.Как измеряли эффект?Пять раз в течение полугода исследователи измеряли в суточной моче участников уровень 13 биомаркеров – токсичных и канцерогенных веществ, которые накапливаются в результате потребления табачной продукции. Были выбраны такие показатели, которые обычно связывают с риском развития «болезней от курения». Например, биомаркер NNAL, который считается канцерогеном, вызывающим рак легкого.Также ученые оценивали общее состояние организма курящих, переключившихся на систему нагревания табака и перешедших на никотинзаместительную терапию. Для этого исследовали биомаркеры потенциального вреда. Например, уровень лейкоцитов и простагландина 8-Epi-PGF2a типа III, указывающие на общее воспаление и окислительный стресс. Для обнаружения биомаркеров потенциального вреда использовали цельную кровь, плазму и сыворотку. Анализировали также выдыхаемый воздух. В нем измеряли уровень оксида азота (FeNO), который косвенно указывает на состояние сосудов легких и воспаление дыхательной системы.Переход с обычных сигарет на систему нагревания табака и отказ от курения в группе бросающих контролировали с помощью измерения показателя CEVal (N-2-цианоэтил-валин). Это вещество является маркером сгоревшего табака в эритроцитах – красных кровяных тельцах – и сохраняется в крови до 120 дней.Что получилось в результате?Ученые несколько раз в течение исследования сравнили показатели между группами и с данными контрольной группы никогда не куривших людей. У курильщиков обычных сигарет все биомаркеры оставались стабильно выраженными в течение полугода наблюдения, что говорит о высоком уровне риска для здоровья. В остальных группах особенно выраженными оказались изменения таких биомаркеров как канцероген NNAL, простагландин 8-Epi-PGF2a типа III и количество лейкоцитов.Эти показатели снизились у тех, кто полностью отказался от сигарет и перешел на использование системы нагревания табака. Например, уровень NNAL в этой группе участников к концу первого месяца снизился примерно вдвое и держался на этой отметке до конца исследования.Также значимыми оказались данные по продуктам бензола (s-PMA) и углеводорода (MHBMA). К концу исследования уровни этих маркеров у тех, кто перешел на системы нагревания табака, и у бросивших курить сравнялись с показателями никогда не курящих участников контрольной группы.Также оказалось, что в выдыхаемом воздухе при переходе с сигарет на системы нагревания табака повысился уровень оксида азота (FeNO). Изменение этого показателя говорит о том, что сосуды лёгких, вероятно, стали менее спазмированными.Предсказуемо из трех групп курильщиков самые лучшие изменения произошли у тех, кто полностью бросил курить. У них уровень биомаркера канцерогенности NNAL через 30 дней упал почти на 80%, а через полгода сравнялся с показателями некурящей группы. По большинству показателей бросившие курить также значительно вырвались вперед по сравнению с группами курильщиков. Результаты полностью перешедших на glo во многом сопоставимы с теми участниками исследования, которые полностью бросили курить.Какие выводы?Любое потребление никотина сопряжено с рисками для здоровья и самое лучшее решение для здоровья – отказаться от его потребления полностью. Новое исследование продолжает прошлые наработки ученых в области альтернативных никотиносодержащих продуктов и дает некоторые полезные выводы.Из-за отсутствия дыма системы нагревания табака могут оказаться более щадящей альтернативой обычным сигаретам для тех взрослых, кто уже курит. Это подтверждают американские эксперты (CDC), уточняя, что щадящий не значит безопасный. Данные устройства содержат никотин, а значит могут вызывать такую же зависимость, как и обычный табак.Уточнение от авторов исследованияПозитивные изменения биомаркеров у тех, кто перешел на системы нагревания табака, произошли только при строгом отказе от обычных сигарет. Сложность, о которой пишут сами авторы статьи, состоит в том, что для исследования были отобраны среднестатистические здоровые люди и результаты могут несколько отличаться на уровне популяции. Как пишут авторы работы, результаты не обязательно будут такими же, если курильщики одновременно используют и сигареты, и их аналоги. Долгосрочное влияние перехода с сигарет на системы нагревания табака по-прежнему остается поводом для дальнейшего изучения.Как применить новые данные?За счет исключения вредного воздействия сигаретного дыма технология нагревания табака может оказаться хорошим вспомогательным средством в борьбе с курением. Такое применение современных технологий предлагает Британская национальная служба здравоохранения (NHS).Это же подтверждают данные Кокрановской научной библиотеки: из сотни людей, бросающих курить, у 10 получится сделать это с помощью перехода на электронные системы доставки никотина, у шести – при использовании никотинозамещающей терапии и только у четырех – самостоятельно