Почему дети не любят цветную капусту

Мало найдётся детей, которые любили бы есть цветную капусту или брокколи. К сожалению, дефицит подобного рода овощей в рационе может приносить вред здоровью.Такие капустные овощи, как брокколи, цветная и белокочанная капуста, считаются богатейшими источниками важнейших питательных веществ, включая витамины C, А, Е и К, клетчатку, фолиевую кислоту, кальций, железо, калий и фосфор. Эксперты рекомендуют обязательно включать в рацион детей эти продукты, но проблема заключается в том, что подавляющее большинство детей разного возраста их терпеть не может. И вот теперь исследователи разобрались, почему так происходит.Оказывается, когда ферменты из овощей данной группы и содержащиеся в слюне детей бактерии смешиваются в полости рта, то это приводит к возникновению очень неприятного сернистого запаха. Установлено, что из-за высокого уровня этих летучих соединений дети и не любят овощи. Показатели этих соединений одинаковы как у родителей, так у детей. Это может свидетельствовать о наличии общего микробиома полости рта.В овощах данной группы содержится сульфоксидом S-метил-цистеина, который смешивается с ферментами в тканях растений или же с ферментами, которые вырабатывают бактерии в полости рта. У многих людей это вызывает сильный сернистый запах. К сожалению, ученые доказали, что этот запах отталкивает детей от цветной или брюссельской капусты, но не предложили, как решить данную проблему. Однако известно, что по мере взросления интенсивность этого запаха теряется, поэтому взрослые спокойно воспринимают вкус данных овощей.