Может ли антисептик с йодом защитить от COVID-19?

В поисках «волшебной таблетки» от COVID-19 люди нередко впадают в крайности, в том числе самые экстремальные: в ход идут даже отбеливатель и ивермектин от глистов у крупного рогатого скота. Теперь блогеры и «эксперты» предлагают защищаться от коронавируса с помощью полоскания йодным антисептикам.Повидон-йод — комплекс йода с поливинилпирролидоном — широко применяется во всем мире в качестве антисептическим средства благодаря бактерицидным и противогрибковым свойствам. В прошлом году американские ученые провели лабораторное исследование, показавшие, что повидон-йод способен инактивировать SARS-CoV-2 за 15 секунд.Специалисты предположили, что полоскание с добавлением этого средства может препятствовать заражению. Однако выводы, полученные в ходе исследований in vitro, нельзя считать окончательными, поскольку неизвестно, будет ли вирус также эффективно уничтожаться в полости рта, как и в пробирке.Предположения о спасительных свойствах повидон-йода усилились после того, как в соцсети YouTube широко распространился видеоролик, где «эксперты» предлагали это средство в качестве надежной альтернативы вакцинации против COVID-19.Чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, группа ученых из Индии провела обзор всех исследований (всего 70), в которых оценивалась эффективность повидон-йода против коронавируса. В результате специалисты не обнаружили ни одной работы, которая доказывала бы защитные свойства антисептического средства в исследованиях на людях, а не в пробирке.Авторы обзора отметили, что повидон-йод достаточно безопасен для полоскания рта и промывания носа в концентрациях до 1,25%, поэтому вреда от его применения не будет точно, особенно если он используется не в качестве альтернативы вакцинации. Стоит также помнить, что объем общего суточного потребления йода для здорового взрослого человека не должен превышать 150 микрограммов.