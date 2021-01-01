Препарат от диабета может помочь с продлением беременности при преэклампсии

Препарат, назначаемый при диабете, может помочь женщинам с преждевременной преэклампсией продлить беременность. Такой вывод был сделан в исследовании, представленном в BMJ.Преэклампсия – серьезное заболевание, которое, как считают ученые, вызывается неправильным развитием плаценты. Преждевременная преэклампсия (между 26-32 неделями беременности) часто приводит к преждевременным родам, подвергая младенцев риску.Исследователи из Австралии и Южной Африки решили оценить, можно ли использовать препарат метформин, назначающийся при диабете после консультации с врачом, для продления срока беременности у женщин с диагнозом преждевременная преэклампсия.В работе приняли участие 180 беременных женщин. Никто из них не болел диабетом и не принимал метформин или другие препараты, которые имеют аналогичное воздействие. Женщины были случайным образом разделены на две группы: 90 получали метформин пролонгированного действия и 90 получали плацебо ежедневно до родов.Среднее время от рандомизации до родов составило 17,7 дня в группе метформина и 10,1 дня в группе плацебо, средняя разница составила 7,6 дня. Однако она не считается статистически значимой. Но в следующих двух анализах удалось добиться увеличения продолжительности беременности на 9,6 и 11,5 дня, что является статистически значимой величиной.Ученые отмечают, что требуются дальнейшие испытания, чтобы подтвердить, может ли препарат значимо продлить срок беременности, и оценить его пользу для новорожденных.