Ученые создали новую формулу для определения нормы массы тела

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Оценка индекса массы тела устарела, считают ученые.В 21 веке оценка индекса массы тела (ИМТ) применяется принципиально другая, чем лет двадцать назад.По старому стандарту, индекс массы тела (ИМТ) ниже 25 единиц считался нормальным, а человек, у которого был такой ИМТ, считался стройным.Новый стандарт выглядит как формула: объем талии/объем бедер. Если индекс ниже 0,9 единиц, то вес в норме.Эта новая формула рассчитана учеными в Университете Техаса. Итоги исследования показали: до 10% здоровых мужчин, занятых тяжелым физическим трудом, по ИМТ следует считать жирными. ИМТ по старому стандарту не учитывает, что создает твою «лишнюю массу»: сало или мышцы. Но нам — нет, так что вот другой простой параметр: измерьте объем талии на уровне пупка и объем бедер в самом широком мес­те, разделите первое число на второе. Получилось 0,9 или даже больше? Самой время пойти в спортзал, снижать риск диабета и гипертонии.Диетологи также советуют: чтобы избавитьс­я от животика, следует забыть о размеренности. Три интервальные тренировки на велотренажере в недел­ю (восьмисекундный спринт, потом 12 секунд расслабленной езды, потом опять спринт — и так 20 минут) — поч­ти вдвое эффективнее для сжигания жира, чем тренировки той же продолжительности, исполняемые в одном темпе.