Ученые создали новую формулу для определения нормы массы тела

Оценка индекса массы тела устарела, считают ученые.

В 21 веке оценка индекса массы тела (ИМТ) применяется принципиально другая, чем лет двадцать назад.

По старому стандарту, индекс массы тела (ИМТ) ниже 25 единиц считался нормальным, а человек, у которого был такой ИМТ, считался стройным.

Новый стандарт выглядит как формула: объем талии/объем бедер. Если индекс ниже 0,9 единиц, то вес в норме.

Эта новая формула рассчитана учеными в Университете Техаса. Итоги исследования показали: до 10% здоровых мужчин, занятых тяжелым физическим трудом, по ИМТ следует считать жирными. ИМТ по старому стандарту не учитывает, что создает твою «лишнюю массу»: сало или мышцы. Но нам — нет, так что вот другой простой параметр: измерьте объем талии на уровне пупка и объем бедер в самом широком мес­те, разделите первое число на второе. Получилось 0,9 или даже больше? Самой время пойти в спортзал, снижать риск диабета и гипертонии.

Диетологи также советуют: чтобы избавитьс­я от животика, следует забыть о размеренности. Три интервальные тренировки на велотренажере в недел­ю (восьмисекундный спринт, потом 12 секунд расслабленной езды, потом опять спринт — и так 20 минут) — поч­ти вдвое эффективнее для сжигания жира, чем тренировки той же продолжительности, исполняемые в одном темпе.
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