Ученые создали новую формулу для определения нормы массы тела
В 21 веке оценка индекса массы тела (ИМТ) применяется принципиально другая, чем лет двадцать назад.
По старому стандарту, индекс массы тела (ИМТ) ниже 25 единиц считался нормальным, а человек, у которого был такой ИМТ, считался стройным.
Новый стандарт выглядит как формула: объем талии/объем бедер. Если индекс ниже 0,9 единиц, то вес в норме.
Эта новая формула рассчитана учеными в Университете Техаса. Итоги исследования показали: до 10% здоровых мужчин, занятых тяжелым физическим трудом, по ИМТ следует считать жирными. ИМТ по старому стандарту не учитывает, что создает твою «лишнюю массу»: сало или мышцы. Но нам — нет, так что вот другой простой параметр: измерьте объем талии на уровне пупка и объем бедер в самом широком месте, разделите первое число на второе. Получилось 0,9 или даже больше? Самой время пойти в спортзал, снижать риск диабета и гипертонии.
Диетологи также советуют: чтобы избавиться от животика, следует забыть о размеренности. Три интервальные тренировки на велотренажере в неделю (восьмисекундный спринт, потом 12 секунд расслабленной езды, потом опять спринт — и так 20 минут) — почти вдвое эффективнее для сжигания жира, чем тренировки той же продолжительности, исполняемые в одном темпе.
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