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Масштаб распространения постковидного синдрома значительно преувеличен, как заявил один из ведущих британских экспертов. Он отметил, что пациенты с этим расстройством часто имеют другие проблемы.Сэр Джон Белл, являющийся одним из научных советников британского правительства по вопросам вакцин, заявил, что распространенность постковидного синдрома преувеличена. И считающие себя жертвами этого расстройства пациенты часто в реальности имеют другие проблемы с здоровьем. Он настаивает на том, что постковидный синдром встречается «намного намного реже, чем это принято считать».Только в Великобритании свыше 2 млн человек сообщали о том, что они страдают от постковидного синдрома, включая такие его симптомы, как усталость, мышечные боли и проблемы с концентрацией. Однако информация Офиса национальной статистики предполагает, что половина этих людей, имеющих якобы постковидный синдром, в реальности от него не страдают. Как утверждает Джон Белл, достаточно провести надлежащие эпидемиологические исследования для того, чтобы убедиться, что эта проблема раздута.Он также подчеркнул, что Великобритания в своей битве с пандемией уже прошла через самое худшее. И как только страна минует грядущую зиму, ситуация возвратится к норме.