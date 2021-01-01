Самый простой, доступный и эффективный способ лечения – вокалотерапия

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вы когда-нибудь задумывались о том, что сотни лет назад крестьяне не знали, что такое антидепрессанты, но, тем не менее, всегда были здоровы, несмотря на то, что трудностей и лишений в жизни простого человека было не меньше, а наоборот, больше, чем у более обеспеченного сословия. Конечно, играло свою роль и то, что люди должны были много двигаться, большую часть времени проводили на свежем воздухе, но был еще один секрет: народ любил петь. А пение благотворно влияет на здоровье. Об этом знали еще мудрецы древности, это подтвердили и современные специалисты. Если раньше все действия сопровождались пением, сейчас мы редко поем, а было бы полезно вернуть эту привычку.Музыка в жизни наших предковО том, что музыка может исцелять, знали еще в Древней Греции, Китае и Индии. У китайцев были свои рецепты здоровья, они использовали различные музыкальные инструменты для лечения того или иного органа, а также изобрели «поющие чаши» и «звенящие камни», т.к. знали, что звук может лечить. Людям, страдающим головными болями и бессонницей, рекомендовали хоровое пение.В Древней Индии было принято лечить больных при помощи особых священных песнопений. Индийцы верили, что они помогают сбалансировать потоки энергии в теле, активизировать внутренние силы, убрать дисгармонию. Песнопения сопровождали все важные моменты в жизни (рождение, свадьба, похороны), говорили, что они очищают и просветляют душу. Часть этих древних гимнов собрана в книге «Ригведа», являющейся древнейшим памятником индийской литературы.Многие древнегреческие философы говорили о лечебном воздействии музыки. В «Одиссее» можно прочитать, что воины лечили свои раны при помощи музыкальных звуков, а Ахилл успокаивался, когда пел и играл на лире. Пифагор считал, что человек должен стремиться найти верный ритм во всем, не только в пении, игре или танце, но и в жестах, речи, поступках, мыслях, в этом случае он мог подключиться к космическому ритму мирового целого. Связь музыки и медицины была показана и в мифах, где Аполлон, являющийся покровителем искусств, был отцом Асклепия, покровителя врачевания.На Руси не знали о целительных свойствах музыки, но чувствовали, потому что вся жизнь крестьянина была связана с песней. Большая часть дня проходила за работой: сенокос, сбор грибов, заготовка дров, вязание, вышивание и т.д. Все это – монотонные и утомительные занятия, которые всегда сопровождались песней. Какую бы работу ни выполнял крестьянин, он пел, а совместная песня помогала ему почувствовать себя частичкой своего народа.Любой праздник, даже церковный, не обходился без своих песен. Весной пелись заклички, цель которых была призвать весну, солнышко и дождик, т.е. то, что необходимо для хорошего урожая.Существовали и жатвенные песни, они исполнялись при уборке урожая. Зимой были свои мелодии, связанные со святочными гаданиями и колядованием, Масленицей. У русского народа существовало множество хороводных, плясовых песен, пели постоянно, запрещалось это делать только во время Великого поста. Все важные события в жизни человека сопровождались песнями, с детства дети слушали колыбельные. За работой любили петь лирические песни, рассказывающие о переживаниях влюбленных, о страданиях женщин, вынужденных жить со злой свекровью. Существовали и трудовые припевки, и лесные кличи, т.е. русский народ пел каждый день.Сейчас эта привычка уходит в прошлое. Вспомните, когда вы последний раз пели? Если давно, стоит исправить эту оплошность, т.к. пение действительно исцеляет, это подтвердили современные ученые и врачи.Польза пенияК нетрадиционной медицине можно относиться по-разному: кто-то не верит в ее эффективность, кто-то боится побочных эффектов (у любых трав есть свои противопоказания). Но если говорить о пении, здесь одни плюсы: этот способ лечения абсолютно безвредный, его эффективность доказана многочисленными исследованиями. В Европе вокалотерапия считается эффективным методом лечения, а также используется для профилактики различных заболеваний и реабилитации больных.Польза пения огромна, это подтверждает и статистика. Оперные артисты, как и хористы, живут примерно на 15 лет дольше, по сравнению с представителями других профессий. Звук, который исходит из человека, 15 % идет во внешнее пространство, остальная часть поглощается внутренними органами. Получается что-то вроде вибрационного массажа, который полезен для большинства органов и систем. Но на некоторые части организма пение оказывает особое целебное действие.Сердце и сосудыПение очень полезно для сердца. Самый простой и действенный способ предотвратить приступ стенокардии – петь по 9 куплетов любой песни каждое утро и вечер. Когда мы напрягаем свои голосовые связки, укрепляются стенки кровеносных сосудов. Также пение активизирует кровоток, т.е. и к сердечной мышце, и к другим тканям поступает больше кислорода, что тоже приносит огромную пользу. Было замечено, что у поющего человека снижается частота сердцебиения и артериальное давление.Дыхательная системаПение очень полезно для дыхательной системы, т.к. помогает развивать легкие и очищать дыхательные пути. В обычной жизни мы дышим неправильно, что отражается на здоровье. Во время пения дыхание само по себе становится правильным, таким образом, это не просто развлечение, а настоящая профилактика астмы. Петь нужно и тем, кто уже страдает от бронхиальной астмы, т.к. занятия по вокалу учат человека правильно дышать. Некоторые пациенты после курса вокала чувствовали себя так хорошо, что отказываются от лекарств.КоронавирусОдно из последствий коронавируса – дыхательная недостаточность. Медики, чтобы справиться с нею, советуют не менее часа петь народные песни или молитвы. Во время пения вдох бывает особенно глубоким, увеличиваются дыхательные объемы, а выдыхание происходит через спазмированные голосовые связки. Это отличная дыхательная гимнастика. К сожалению, в современной жизни мы мало тренируем легкие, и многим бы легче было пережить коронавирус, если бы сохранилась традиция все домашние посиделки завершать распеванием песен.Иммунитет, красота и фигураРегулярные занятия вокалом полезны для иммунитета, т.к. стимулируют выработку антител, повышается уровень иммуноглобулина-А. А некоторые вокальные упражнения могут быть хорошей защитой верхних дыхательных путей от инфекций.Во время работы голосового аппарата напрягаются лицевые мускулы, т.е. можно сказать, что человек получает легкий косметический массаж, а это полезно для лица, т.к. улучшается кровоснабжение, благодаря чему разглаживаются морщинки.У вокалистов голос остается молодым. Не секрет, что у многих женщин во время менопаузы голос становится дребезжащим и глуховатым, а если регулярно петь, он не потеряет свою мелодичность.Человек, который занимается вокалом в течение часа, расходует 120 ккал, т.е. становится стройнее. Во время пения организм производит гормоны счастья, и, чтобы получить свои энфорфины, не обязательно есть шоколад или другие сладости, достаточно спеть несколько песен. А это тоже благотворно отражается на фигуре.ПсихикаИсследование, которое провели ученые из колледжей Лондона и Королевского колледжа музыки, показало, что благодаря пению снижается количество гормонов стресса. Оно необходимо тем, кто страдает депрессией, тревожностью, психологическими проблемами.Во время пения вырабатываются эндорфины, которые помогают позитивно воспринимать себя и окружающий мир, выравнивать нестабильный эмоциональный фон. Больным, страдающим неврозами, депрессиями, различными фобиями, нужно обязательно записаться в хор, т.к. это самый простой способ облегчить свое состояние.Полезно любое пение, даже если вы будете просто мурлыкать себе песню под нос. Но настоящим целебным воздействием обладает правильное пение, когда звук идет не из горла, а из груди, почти живота, и активно используется диафрагма. Тем, кто хотел бы заняться вокалотерапией, стоит взять хотя бы несколько уроков пения у специалистов. И, конечно, нужно правильно выбирать репертуар. Например, для профилактики ОРВИ подходят протяжные народные песни. Специалисты советуют петь и пожилым людям, т.к. было замечено, что те из них, кто постоянно поет в хоре, пьют меньше лекарств, реже получают травмы и страдают от депрессии. Петь полезно всем, и малышам, и старикам, и беременным женщинам, поэтому не стоит отказываться от такого приятного досуга, даже если вы привыкли как-то по-другому проводить время.