Коронавирус обязательно превратится в простуду

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COVID-19 будет представлять такую же опасность для человечества, как и обычная простуда. Один из пионеров в области создания вакцин против коронавируса утверждает, что этот патоген со временем обязательно ослабнет.Создавшая вакцину от Оксфордского университета и компании AstraZeneca женщина-ученый считает, что коронавирус вряд ли будет мутировать в более смертоносный вариант, а со временем этот патоген станет вызывать что-то вроде обычной простуды. Профессор Сара Гилберт полагает, что у вируса не очень много мест, куда он может направиться для того, чтобы избежать воздействия иммунитета. Однако он всё равно останется действительно заразным. Она полагает, что вирусы со временем становятся менее вирулентными по мере циркуляции среди населения. И нет причин думать, что COVID-19 почему-то станет более агрессивным.По её словам, вызывающий коронавирус патоген SARS-CoV-2 со временем превратится в другие коронавирусы, которые широко распространяются и провоцируют обычную простуду. Чуть ранее британский профессор Крис Уитти предупредил, что все без исключения невакцинированные дети обязательно заразятся коронавирусом в какой-то период времени в будущем, а примерно половина уже это сделала. Сара Гилберт напомнила, что сейчас активно по планете распространяется 4 человеческих коронавируса, но мы о них даже и не думаем, и SARS-CoV-2 станет одним из них.Вопрос лишь заключается в том, как много времени ему для этого потребуется, и сколько ещё жизней он соберет, прежде чем окончательно ослабнуть. А ответ на этот вопрос крайне важен, так он поможет лучше управлять ситуацией.