Названы худшие варианты перекусов: аппетит лишь разыграется

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Лучше выбрать другой вариант.Между основными приемами пищи часто хочется перекусить чего-нибудь вкусненького. Рука так и тянется взять в холодильнике йогурт или насладиться батончиком по дороге на работу. Но эти и некоторые другие продукты вряд ли могут перебить голод.Эксперт в психологии снижения веса Елена Кален рассказала на своей странице в соцсетях, какие продукты никак не помогут вам насытиться. В дополнение, их считают чуть ли не диетическими, однако на самом деле они могут спровоцировать переедание.Батончики мюслиМногие считают их полезными, но они мало чем отличаются от обычных конфет – так же поднимают уровень сахара в крови: «После резкого скачка сахар падает, и человек снова начинает чувствовать голод», –объясняет психолог.Йогурты и смузиЭто одни из самых распространенных перекусов. Йогурт легко бросить в сумку и употреблять где угодно, когда захочется есть. Однако из-за жидкой консистенции такие перекусы быстро перевариваются, и вы снова через короткое время почувствуете пустоту в желудке и голод. То же касается и обезжиренных йогуртов, которые еще и богаты сахаром и пищевыми добавками.Курага, финики и т.д.В общем сухофрукты также содержат много сахара, они калорийны и гораздо менее полезны чем обычные фрукты: «Сначала сахар резко повышается, а затем под действием инсулина резко падает, из-за чего глюкозы в крови становится недостаточно, и поэтому чувство голода возвращается «, – рассказывает Елена Кален.Если вы так любите сухофрукты, лучше съесть их после основного приема пищи, в качестве десерта.Искусственные подсластителиРаспространено мнение, что они полезнее сахара, поэтому многие предпочитают добавлять заменители сахара в свои перекусы. Однако они всего лишь усиливают тягу к сладкому, вам хочется его еще и еще, поэтому без медицинских показаний их лучше не употреблять.Яичный белокМногие люди привыкли завтракать одними яйцами. Однако, несмотря на распространенное мнение, яичный белок усваивается очень быстро и после такого завтрака без перекусов просто не обойтись:«Поскольку утром калории идут не только на поддержание активности, но и на загрузку мышц и печени гликогеном, то после яичного завтрака голод возникает очень быстро», – говорит эксперт.Утром она советует есть что-то более сытное – мясо или птицу, а блюда из яиц прекрасно подойдут для ужина.