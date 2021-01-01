COVID-19 может вызывать редчайший синдром Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре – аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет человека атакует периферические нервы, вызывая мышечную слабость и иногда паралич.С начала пандемии врачи зарегистрировали более 90 случаев синдрома Гийена-Барре после возможной инфекции COVID-19. Однако неясно, является ли COVID-19 еще одним потенциальным возбудителем или зарегистрированные случаи случайны.Ученые изучали пациентов с января по май прошлого года. В когортном исследовании 22% пациентов с синдромом Гийена-Барре, имели предшествующую инфекцию COVID-19. При поступлении в больницу у 73% пациентов с инфекцией COVID-19 отмечались повышенные маркеры воспаления. Все эти пациенты соответствовали диагностическим критериям как синдрома Гийена-Барре, так и COVID-19.Однако исследователи подчеркнули, что они не обнаружили большего числа пациентов с синдромом в течение первых четырех месяцев пандемии по сравнению с предыдущими годами. Это говорит о том, что, хотя сильная связь между инфекцией COVID-19 и синдромом Гийена-Барре маловероятна, инфекция COVID-19 случайно может приводить к развитию у пациентов данного синдрома.