Мясников рассказал о кофе как о средстве профилактики рака

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Доктор Мясников прокомментировал способность кофе улучшать защиту организма от разных видов рака.На съемках программы о здоровье Александр Мясников подтвердил: привычка пить кофе ассоциируется с профилактикой рака.«Этот напиток – эффективное средство профилактики некоторых видов онкологии».Мясников уточнил, что в качестве средства профилактики кофе действен в отношении рака предстательной железы, печени. Питье кофе он назвал «официальной химиопрофилактикой» рака печени.Помимо того, заметил врач, кофе улучшает защиту организма от возникновения болезней сердца, подагры и «многих других».