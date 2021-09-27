Мясников рассказал о кофе как о средстве профилактики рака

Доктор Мясников прокомментировал способность кофе улучшать защиту организма от разных видов рака.

На съемках программы о здоровье Александр Мясников подтвердил: привычка пить кофе ассоциируется с профилактикой рака.

«Этот напиток – эффективное средство профилактики некоторых видов онкологии».

Мясников уточнил, что в качестве средства профилактики кофе действен в отношении рака предстательной железы, печени. Питье кофе он назвал «официальной химиопрофилактикой» рака печени.

Помимо того, заметил врач, кофе улучшает защиту организма от возникновения болезней сердца, подагры и «многих других».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь