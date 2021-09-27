Мясников рассказал о кофе как о средстве профилактики рака
На съемках программы о здоровье Александр Мясников подтвердил: привычка пить кофе ассоциируется с профилактикой рака.
«Этот напиток – эффективное средство профилактики некоторых видов онкологии».
Мясников уточнил, что в качестве средства профилактики кофе действен в отношении рака предстательной железы, печени. Питье кофе он назвал «официальной химиопрофилактикой» рака печени.
Помимо того, заметил врач, кофе улучшает защиту организма от возникновения болезней сердца, подагры и «многих других».
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