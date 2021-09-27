Как снять заложенность носа за одну минуту?

Причины заложенности носа бывают разные, поэтому насморк насморку рознь. Если речь идёт об обычной простуде, обычно заложенность носа походит сразу по выздоровлении человека. Это нормально. Но так бывает не всегда: многие люди «плохо дышат» независимо от наличия простудного заболевания, а насморк у них переходит в хроническую форму. В таком случае знайте: налицо последствия травмы черепа.При ударах в области лица, лба, при травмах носа нарушается отток крови от слизистой в носовых пазухах, происходит отек слизистой, который суживает носовые ходы.И традиционные методы лечения насморка здесь совершенно бесполезны. Нередко люди годами безрезультатно борются с хронической заложенностью носа и не могут понять, что с ними не так. На самом деле, обычные средства и методы лечения не могут восстановить подвижность костей лица и, как следствие, уменьшить отек. Спреи создают эффект временного облегчения, но глобально проблему не решают, что еще хуже – вызывают привыкание. Я не раз видел таких пациентов в своей практике: они в буквальном смысле «сидят» на спреях, которые в какой-то момент перестают приносить даже краткосрочное облегчение.Как работает сосудосуживающий спрей?В состав таких средств входят симпатомиметики. Они вызывают резкое сужение сосудов, из-за чего обескровливается слизистая. Ее отечность и объем резко уменьшаются – человек дышит легче. Как видите, ждать пролонгированного эффекта такого «лечения» бессмысленно. Рано или поздно организм выработает иммунитет, и средство вовсе перестанет помогать, тем временем слизистая атрофируется, высыхает, что со временем вызовет значительный дискомфорт при дыхании. И это может быть необратимо.Через некоторое время человек просто принимает это как данность, привыкая к такому состоянию. От подобного симптома страдают люди, получавшие сильные удары в область носа, лба, скул, иногда неоднократные. Причем вы не обязательно помните об этих травмах, так как чаще всего они происходят в детском возрасте.Хроническая заложенность носа и родовая травмаКакая здесь связь? Во время родов голова ребеночка сдавливается, в том числе и кости лица, что и становится причиной вышеописанных изменений. Как следствие, малыш громко сопит, что особенно явно слышно ночью, с трудом дышит носиком.Почему дышать ртом вредно?Многие люди с заложенностью носа годами могут жить с этим симптомом. Казалось бы, что такого?На самом деле, природа не задумывала нас такими. Человек устроен так, чтобы дыхание осуществлялось исключительно через нос. Носовые пазухи имеют соответствующее строение: это фильтр, проходя через который, воздух смягчается, очищается, согревается.Дыхание через рот требует напряжения мышц шеи и лица. Это также имеет свои негативные последствия: создаются условия, способствующие венозному застою и нарушению циркуляции крови в черепе. Сухой неочищенный воздух, попадая через рот в бронхи и легкие, чаще вызывает простудные заболевания.Что делать, если заложен нос?Конечно, выход есть всегда. Я часто пишу об этом в своем блоге: даже если проблема запущена и вылечить то или иное состояние полностью невозможно, есть хорошие шансы на улучшение ситуации.Если присутствует хроническая заложенность носа, в первую очередь необходимо устранить последствия родовой или приобретенной травмы, то есть восстановить правильное положение и подвижность костей носовых пазух, чтобы слизистая избавилась от лишней жидкости, отечность спала и воздух поступал свободно.Есть еще один выход – операция. Нередко людям, перенесшим травмы лица, носа, предлагают такой способ лечения заложенности носа. Но, как вы теперь понимаете, операция не устраняет причину заложенности – травму, и условия для отека слизистой также сохраняются.Нам зачастую удавалось исправить ситуации при помощи остеопатического лечения даже в тех случаях, когда пациенту предлагалось хирургическое вмешательство. Я считаю, операции должны быть крайней мерой, когда ничто не может помочь и ситуация – критичная.Как избавиться от заложенности без лекарств?Уважаемые читатели, сразу хочу оговорить этот момент: я не даю рекомендации, как самостоятельно избавиться от последствий родовой травмы. Это может сделать только врач-остеопат. И вылечить хроническую заложенность носа сами вы не сможете. Но есть два весьма эффективных и проверенных способа, как облегчить носовое дыхание, не прибегая к помощи спреев.Запомните эти два несложных упражнения:Поглаживание лбаПальцами обеих рук поочередно проглаживайте лоб в направлении от переносицы вверх где-то до середины лба. Давление должно быть умеренным, но нажим должен присутствовать.Поставьте локти на столУпритесь скулами в основание ладоней. Теперь медленно растягивайте скулы в стороны. Этот способ работает и при обычной простуде. Причем вы сразу почувствуете эффект: дыхание через нос значительно улучшится. Как вариант – согнуть указательные пальцы крючком и средними фалангами повторяющимися движениями растягивать скулы в стороны.