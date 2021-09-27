Горькие огурцы способствуют омоложению организма

В недавнем интервью на радио Спутник биолог-генетик Ирина Мальцева рассказала о важности процесса аутофагии и продуктах, способствующих омоложению всего организма человека.Аутофагия или дословно самопоедание - процесс, происходящий в организме, когда старые клетки погибают из-за перенасыщения “мусором” в своем составе. Организм время от времени производит уборку всей системы от нежизнеспособных клеток. За весь цикл аутофагии на место старых приходят новые клетки, за счет этого организм человека буквально омолаживаетсяИрина Мальцева разъяснила важность аутофагии. Чрезмерно редкие циклы процессов самопоедания организма приводят к преждевременному старению и различным заболеваниям. Биолог отметила, что замедляет процесс аутофагии стресс, который буквально сводит на нет обновление клеток.Генетик рассказала, что процесс замены клеток новыми можно ускорить специальными диетами. Например, по мнению Ирины Мальцевой, в тканях огурцов содержится особые вещества, способные запускать процессы аутофагии. Кукурбитацин, так называется полезный элемент огурцов, придает огурцам горький вкус пристеблевым частям растения. Качественные сорта сои, куркума, ягоды физалиса - это все также способствует ускорению аутофагии. Биолог-генетик подметила, что физические нагрузки и здоровый сон также положительно воздействуют на омоложение организма.