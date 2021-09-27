Вакцины будут доставлять в организм с помощью растений

Учёные работают над созданием растений, которые используют ту же самую вакцинную технологию, что применяется в препаратах от компании Pfizer и Moderna. А для достижения эффекта растения нужно будет всего лишь съесть.Исследователи из UC Riverside изучают способы помещения вакцинной технологии микроРНК, которая применяется в препаратах от Pfizer и Moderna, внутрь съедобных растений. Хлоропласты этих растений будут применяться для переноски РНК, так что люди смогут получать их перорально просто за счёт поедания растений. Если испытания окажутся успешными, то данные растения позволят осуществлять более лёгкое распространение вакцин в разные регионы планеты. И особенно технология поможет бедным государствам, которые не обладают достаточным количеством холодильников и тому подобного оборудования для хранения и распределения очень чутких к условиям внешней среды прививок.Авторы исследования утверждают, что растения могут оказать существенное влияние на жизнь человека. Технология микроРНК обеспечивает наш организм инструментом для создания белков, которые коронавирус использует для проникновения в человека. А на следующем этапе организм обучается искусству их уничтожения. Наше тело как бы получает инструкции о там, как формировать и в последующем бороться с этими белками.И позднее, если иммунная система человека засечет подобные белки, то начнёт с ним сражаться, формируя иммунитет. Он и не позволит болезни распространяться по организму, вызывая характерные симптомы. А в случае, если эти симптомы всё-таки появятся, болезнь будет протекать умеренно, а не в тяжелой форме. Вакцины во много раз снижают также и риск смерти от коронавируса