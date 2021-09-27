Силовые тренировки тоже помогают худеть

Одним из самых устойчивых мифов, связанных с занятиями спортом, является мнение о том, что худеть помогают только аэробные тренировки. На самом деле, если вы качаете железо, то тоже теряете лишний вес.Многим кажется, что силовые тренировки подходят только для наращивания мышц, и, как следствие, для увеличения веса. А вот если мы хотим похудеть, то нам нужно бегать или крутить педали. Исследование ученых из Университета Нового Южного Уэльса показало, что с помощью силовых тренировок тоже можно сжигать жир. К примеру, мы способны потерять около 1,4% жира в организме исключительно за счёт железа. Результаты исследования публикует журнал Sports Medicine.Авторы исследования полагают, что даже когда силовые тренировки не дополняются аэробными, они всё равно способствуют потере жира в организме без необходимости какой-то сознательный диеты. Исследователи проанализировали 58 научных работ, в которых осуществлялись высокоточные измерения жировых отложений вроде сканирования тела для измерения результатов программ силовых тренировок. В них приняли участие свыше 3 000 человек, тренировавшихся, в среднем, 2,7 раза в неделю по 45-60 минут.Программы силовых тренировок продолжались около 5 месяцев. В среднем, их участники потеряли 1,4% от общего количества жира после тренировок. Это составляло приблизительно 500 г жировой массы. Хотя результаты исследования показывают, что качая железо можно худеть, их авторы всё равно подчеркивают: лучшим способом избавиться от лишнего веса является полноценное питание и аэробные физические нагрузки.