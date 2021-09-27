Силовые тренировки тоже помогают худеть
Многим кажется, что силовые тренировки подходят только для наращивания мышц, и, как следствие, для увеличения веса. А вот если мы хотим похудеть, то нам нужно бегать или крутить педали. Исследование ученых из Университета Нового Южного Уэльса показало, что с помощью силовых тренировок тоже можно сжигать жир. К примеру, мы способны потерять около 1,4% жира в организме исключительно за счёт железа. Результаты исследования публикует журнал Sports Medicine.
Авторы исследования полагают, что даже когда силовые тренировки не дополняются аэробными, они всё равно способствуют потере жира в организме без необходимости какой-то сознательный диеты. Исследователи проанализировали 58 научных работ, в которых осуществлялись высокоточные измерения жировых отложений вроде сканирования тела для измерения результатов программ силовых тренировок. В них приняли участие свыше 3 000 человек, тренировавшихся, в среднем, 2,7 раза в неделю по 45-60 минут.
Программы силовых тренировок продолжались около 5 месяцев. В среднем, их участники потеряли 1,4% от общего количества жира после тренировок. Это составляло приблизительно 500 г жировой массы. Хотя результаты исследования показывают, что качая железо можно худеть, их авторы всё равно подчеркивают: лучшим способом избавиться от лишнего веса является полноценное питание и аэробные физические нагрузки.
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