Делирий стал новым опасным симптомом COVID-19

Почти три четверти пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации одного из госпиталей Мичигана, столкнулись с делирием, который длился более четырех дней. К такому выводу пришли исследователи из местного университета.Список характерных симптомов коронавируса хорошо известен. К ним относятся повышенная усталость, озноб и лихорадка, боли в мышцах и голове, исчезновение вкуса и запаха. Какие-то симптомы могут проявляться очень ярко, а какие-то отсутствовать. Но вполне возможно, что в сюда надо внести и делирий, или спутанность сознания. Оказывается, он встречается довольно часто у пациентов, нуждающихся в реанимации.У 73% больных, которым потребовалась реанимационная помощь в одной из больниц Мичигана, впоследствии развился делирий и другие неврологические симптомы. Исследование проводилось ещё весной 2020 года. Спутанность сознания у них достигала такой точки, когда они могли с большим трудом понимать, что происходит вокруг.Симптомы делирия у подобных пациентов сохранялись не менее четырех дней, а у некоторых до 17 дней. Ряд больных страдал от делирия, деменции и депрессии, а также других когнитивных расстройств и через месяц после выписки и возвращения домой. Учёные всё ещё работают над тем, чтобы понять, как ковид вызывает делирий. Возможно, он связан с воспалительными процессами в мозге