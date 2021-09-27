Главные плюсы и противопоказания: вся правда о соковых диетах

Осень – это не только пора дождей и теплых одежд, но и время воскрешения всевозможных диет и детокс-программ – еще бы, ведь все "накопленное" на курортах и "олинклюзивах" назойливо выпирает из любимых джинсов, потому от лишней тяжести и объема хочется поскорее избавиться. Одной из самых популярных и многообещающих очищающих методик являются разгрузочные дни на соках из сезонных фруктов и овощей, которые обещают не только избавить от лишних сантиметров и килограммов, но и оздоровить организм, а также насытить его максимумом необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов.Но на самом ли деле джуссинг настолько полезен и безвреден, как о нем можно прочитать на форумах и страницах известных блогеров?Главные плюсы"Употребление соков из сезонных плодов действительно помогает "облегчить" организм, ведь они содержат меньше калорий и практически не вмещают жира, не требуют много энергии на переваривание пищи, а также не оставляют после себя ощущения перегруженного желудка, как-то бывает после плотного перекуса свежими овощами или фруктами, - говорит консультант по питанию Галина Купцова. – При этом фреши содержат такое же количество витаминов, микро- и макроэлементов, а также других полезных веществ, как и ингредиенты, из которых они приготовлены, благодаря чему и достигается эффект очищения и обогащения организма. То есть, в дни, когда вы соблюдаете сугубо соковую диету, вы ощущаете легкость внутри, не изнываете от истощения и избавляетесь от пары лишних килограммов и сантиметров".Кроме того, благодаря таким разгрузочным дням можно нормализовать сон, восстановить пищеварение, улучшить состояние кожи, а также дать организму возможность избавиться от различных отягощающих его работу факторов (лишний холестерин, отложения в кишечнике и пр.).Внимание на недостатки!Несмотря на пользу джуссинга, у него есть и ряд недостатков, над которыми стоит задуматься, прежде чем останавливать выбор на этой детокс-программе."Диета на соках является одной из самых строгих, потому длительно ее соблюдать не нужно, даже если у вас нет никаких противопоказаний", - отметила эксперт.По ее словам, оптимальный интервал разгрузочных дней – сутки раз в неделю, максимальный - три дня подряд раз в месяц, но не более того.Дело в том, что практически все овощи и фрукты содержат большое количество сахаров, которые сохраняются в приготовленных из них фрешах, при этом сок из них не содержит клетчатку, которая способствует нормализации его уровня в организме. В результате после употребления соков происходит резкий скачок инсулина в крови и приливы "взрывной" (быстросгорающей) энергии, а после наступает слабость, раздражительность, головокружение и приступ сильного голода.Также любой натуральный сок – это источник большого количества кислот, которые не только разрушают зубную эмаль, но и, в отсутствие клетчатки, раздражающе являют на слизистые оболочки желудка и кишечника, что может спровоцировать резкую боль, метеоризм, а также привести к развитию гастрита и даже язвы.Еще один огромный его минус – из рациона практически пропадают белки и ненасыщенные жиры, отсутствие которых через короткое время проявится на состоянии мышц, кожи, волос и общем самочувствии в целом.ПротивопоказанияДжуссинг, как и любая другая детокс-диета, подходит далеко не всем. В частности, основными противопоказаниями к ней являются:возраст до 18 лет;беременность и лактация;эндокринные заболевания (в том числе сахарный диабет);онкологические заболевания;период перенесения инфекционных болезней.Потому прежде, чем прибегнуть к такой методике, стоит проконсультироваться со своим терапевтом или семейным врачом (особенно если вы принимаете какие-либо лекарства – соки способны нейтрализовать или усиливать их действие) и при необходимости пройти необходимые обследования (в частности, это может быть общий анализ крови и мочи, печеночные пробы, УЗИ органов брюшной полости и пр.).5 важных правилРазводите соки водой, в идеале – 1:1. Это поможет уменьшить нагрузку на поджелудочную железу.В период разгрузочных дней пейте больше чистой воды без газа (лучше – теплой, так как она имитирует наполненность желудка, чем притупляет чувство голода, и стимулирует перистальтику кишечника), газированные напитки исключите вовсе.Откажитесь на период диеты от высокоинтенсивных тренировок, поскольку организму будет не хватать необходимых веществ для восстановления. Замените привычный бег, бодибилдинг, HIIT и прочее на йогу, легкий стретчинг и т.д.Несмотря на то, что джуссинг предполагает употребление в течение определенного времени только фрешей, при ощущении сильного голода не отказывайте себе в перекусе. Подойдет, например, очищенный огурец, небольшая порция арбуза, стебель сельдерея – все эти плоды по большей мере состоят из воды, потому не испортят общий режим, при этом помогут вам продержаться до завершения диеты.Важно правильно выходить из разгрузочных дней. В первый день в рационе должны присутствовать только овощи и фрукты (предварительно очищенные от плотной кожуры), на второй день можно вводить каши с малой дозой растительного масла и небольшую порцию (с горсть) орехов, с третьего дня организм уже будет настроен на переваривание других привычных для вас продуктов (но постарайтесь, чтобы в меню не было жирных и жаренных блюд, иначе они могут спровоцировать боль в желудке или ощущение тяжести).Как пить сокМорковный сокЧем полезен: Благодаря своему составу, морковный сок обладает не только общеукрепляющими свойствами, но благоприятно влияет на состояние крови, в частности, избавляет от анемии, способствует улучшению зрения, а также нормализует обмен веществ. Кроме того, он мягко очищает стенки кишечника от остатков непереваренной пищи. Для правильного усвоения этого продукта добавляйте в него немного растительного масла (2-3 капли на стакан), иначе большинство полезных веществ, которые в нем содержатся, пройдут "транзитом", поскольку некоторые из них – жирорастворимые.Кому нельзя: Помимо случаев индивидуальной непереносимости, этот сок противопоказан пациентам с гастритом в период обострения, панкреатитом и язвой желудка, а также тем, кто страдает колитами и частыми приступами диареи.Тыквенный сокЧем полезен: Тыквенный сок способствует выведению из организма токсинов и других вредных веществ, а также имеет мягкое слабительное, мочегонное и желчегонное свойство, благодаря чему он является эффективным средством для коррекции фигуры и общего улучшения состояния организма.Кому нельзя: Этот фреш противопоказан при язвенной болезни и гастрите в период обострения, а также при гепатите и холецистите.Свекольный сокЧем полезен: Сок из свеклы помогает справиться с анемией, нормализует давление и благоприятно влияет на состояние кожи. Кроме того, он нормализует обмен веществ, улучшает пищеварение и снижает уровень "плохого" холестерина.Кому нельзя: Свекольный фреш нельзя пить при мочекаменной болезни, гипотонии, а также при повышенном уровне глюкозы крови.Яблочный сокЧем полезен: Яблочный фреш помогает ускорить пищеварение и очистить кишечник от остатков непереваренной пищи, а также обладает легким мочегонным и желчегонным эффектом. Кроме того, он выводит из организма токсины, нормализует уровень холестерина, повышает иммунитет и общий тонус организма.Кому нельзя: Детокс на яблочном соке не подойдет тем, кто страдает от панкреатита, повышенной кислотности желудка, гастрита или язвы, а также тем, кого беспокоит поджелудочная железа или желчный пузырь. С осторожностью этот напиток нужно употреблять при наличии стоматологических заболеваний (кариес, гиперестезия и пр.), поскольку содержащиеся в нем кислоты могут усугубить состояние.