Употребление орехов не приведёт к прибавке веса

Хорошие новости по поводу всеми любимых орехов. Исследование показало, что умеренное их употребление не может привести к прибавке веса.Люди любят разные орехи от миндаля и арахиса до кешью или грецких орехов. И вот теперь исследование подтвердило, что эти полезные для здоровья продукты, набитые витаминами и имеющие чудесные целебные свойства, не приведут к прибавке лишнего веса. Мы знаем, что в горсти орехов 200 калорий, что составляет 10% суточной дневной нормы.В этой связи возникает великий парадокс орехов, заключающийся в том, что эти полезные продукты теоретически могут стать причиной прибавки веса, вредящей здоровью. А всё потому, что в них содержатся жиры. Однако исследователи из Университета Торонто доказали, что даже эти прекрасные закуски в умеренных количествах не приводят к увеличению веса. Исследование не выявило волшебного числа, указывающего на то, сколько именно можно употреблять орехов, не рискуя поправиться. Но от 35 до 45 г в день даже могут привести к потере лишнего веса.Употребление орехов в умеренном объёме приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, и даже гемоглобина А1С, определяющего уровень сахара в крови с течением времени. Он является индикатором риска диабета. Вот почему нам обязательно стоит насыпать в тарелку или вазочку немного орехов каждый день и лакомиться ими между основными приемами пищи