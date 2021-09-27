Вакцинация может помочь в борьбе с антибиотикорезистентностью

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Новая компьютерная модель демонстрирует, что вакцинация может помочь не только с предотвращением заболеваний и смерти, но и замедлить распространение устойчивости к противомикробным препаратам.Заболевания, вызываемые пневмококковыми бактериями, являются ведущей причиной смерти детей в возрасте до пяти лет во всем мире. Несмотря на то, что существуют эффективные вакцины, доступ к ним по-прежнему ограничен среди некоторых групп населения. Антибиотикорезистентность данных бактерий усложняет лечение.В недавно опубликованном исследовании в журнале Vaccine, ученые представили компьютерную модель, которая изучила влияние вакцинации против пневмококковой инфекции на общественное здравоохранение.Модель показала, что если Эфиопия сохранит использование вакцины на уровне 68% до 2022 года, это снизит устойчивость к антибиотикам на 9,05% для амоксициллина и 0,56% для цефтриаксона. При этом, если бы Эфиопия достигла 85% охвата, показатели бы увеличились до 17,81% и 0,95%, соответственно.Кроме того, модель показала, что вакцинация от пневмококка может снизить долю неудачных попыток лечения антибиотиками на 13,16-16,72% и случаев смерти на 26,57-48,27%.