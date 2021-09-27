Проблемы с кожей и волосами: возможно, дело в щитовидной железе

Если у вас начались проблемы с волосами и кожным покровом, то в первую очередь необходимо обследовать щитовидную железу, так как часто начальными симптомами патологии являются именно такие нарушения.Красивая, бархатистая кожа, блестящие волосы и крепкие ногти – это не только атрибуты красоты, но и отражение внутреннего состояния организма. Если вы здоровы, то о таких проблемах, как выпадение волос и сухость кожного покрова, вы никогда и не задумывались. Но, как только что-то идет не так, нарушаются обменные процессы из-за какого-то заболевания или патологического состояния, страдают в первую очередь кожа и ее производные. Если у вас начались проблемы с волосами и кожным покровом, то в первую очередь необходимо обследовать щитовидную железу, так как часто начальными симптомами патологии являются именно такие нарушения. Не зная этого, девушки и женщины тратят много сил и денег на борьбу с косметическим дефектом, но какие бы крема и маски не применялись, какие бы косметологические процедуры не проходились – все зря. Только после нормализации функции щитовидной железы уйдут и косметические дефекты.Механизмы развития косметологических проблемЧтобы понять, почему страдает кожа и ее производные при заболеваниях щитовидной железы, необходимо вспомнить, какая роль тиреоидных гормонов в организме человека. Практически не существует обменных и энергетических процессов в организме, где бы не участвовали гормоны ЩЗ, не зря их называют “гормонами жизни”.В первую очередь тиреоидные гормоны контролируют энергетический обмен, они повышают основной обмен, обеспечивают все клетки кислородом и энергией. Как недостаток, так и избыток гормонов приводит к нарушению энергетического обмена, от чего страдают все клетки, особенно те, которые характеризуются быстрым ростом и дифференциацией.Тиреоидные гормоны контролируют все виды обмена – углеводный, жировой и белковый. Они являются анаболиками – способствуют синтезу белка (рост и обновление тканей). В условиях нарушения тиреоидного гомеостаза все вышеуказанные процессы претерпевают патологических изменений.Необходимо указать, что проблемы с кожей и волосами чаще указывают на гипотиреоз (сниженная функция ЩЗ).Тиреотоксикоз тоже может сопровождаться такими симптомами, но намного реже.Так как рост волос и обновление эпителиальных клеток кожи, рост ногтей являются достаточно энергозатратными процессами, то в условиях дефицита гормонов щитовидной железы организм старается ограничить расходование энергии на второстепенные процессы, дабы обеспечить жизненно важные. Таким образом, волосы и кожа при гипотиреозе страдают в первую очередь.Изменения волос при патологии ЩЖПри снижении выработки тиреоидных гормонов все волосы переходят в стадию покоя (прекращается их активный рост). Они истончаются, становятся тусклыми, концы секутся, волосы приобретают ломкость. Начинается их повышенное выпадение, что приводит к поредению. При расчесывании волосы очень путаются. Облысение, как правило, носит диффузный характер. Если алопеция имеет очаговый характер, то нужно искать другие причины выпадения волос.При тиреотоксикозе волосы могут быстро выпадать. Если при гипотиреозе – это длительный процесс, то тиреотоксикоз характеризуется быстрым облысением. Важную роль при такой алопеции занимают аутоиммунные процессы. Тиреотоксикоз часто развивается на фоне диффузного токсического зоба, который является аутоиммунным заболеванием. В некоторых случаях аутоантитела могут повреждать и волосяные лукавицы, что сопровождается облысением.Изменения кожи и ногтей при патологии ЩЖЭпителиальные кожные клетки относятся к активно размножающимся (кожный покров постоянно обновляется). Естественно, что в условиях энергетического дефицита при заболевании ЩЖ этот процесс будет страдать. Замедляются обменные процессы в эпителиоцитах, нарушается их дифференциация и обновление. Кожа становится сухой, начинает шелушиться, цвет ее нездоровый (бледный с желтизной, иногда – с землистым оттенком). Нарушается функция потовых и сальных желез, что еще более усугубляет сухость, способствует гиперкератозу.Наряду с кожным покровом страдают и ногти. Они становятся тусклыми, медленно растут, расслаиваются, крошатся, приобретают нездоровую желтизну. Ногтевые пластинки теряют гладкость, на их поверхности появляются ямки и борозды.Описанные выше патологические изменения волос и кожи появляются задолго до других признаков патологии ЩЗ. Они являются предупреждением организма о приближающейся беде. Потому ни в коем случае нельзя игнорировать такие симптомы.