Врач сообщила об изменения в бронхах после коронавируса
По словам специалиста, в четверти случаев при диспансеризации пациентов, в ветвях дыхательного горла переболевших коронавирусом людей, отмечалось образование фиброзных и тонких белесоватых типов рубцов.
«У более чем 50% обследуемых была выявлена только бледная слизистая, почти у 25% пациентов выявлены рубцы, у почти 15% обнаружена микроангиопатия», — сообщила врач.
Также она отметила тот факт, что ранее наблюдаемые пациенты не страдали недугами, которые могли спровоцировать такие последствия.
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