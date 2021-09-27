Врачи назвали новые симптомы диабета

Участки темной кожи на шее и в подмышках могут быть предупреждением о том, что уровень сахара в крови достиг опасно высоких значений, и человек, возможно, болен диабетом.«Изменение внешнего вида кожи на шее и в подмышках может быть предупреждающим признаком опасно высокого уровня сахара в крови и вероятного диабета 2 типа», - констатирует Американская диабетическая ассоциация (ADA).Специалисты напоминают, что диабет 2 типа нередко появляется в среднем возрасте, и статистически чаще атакует тех, кто имеет избыточный вес, а также плохую чувствительность организма к инсулину. По словам экспертов, первые симптомы, указывающие на бесконтрольный рост уровня сахара в связи с диабетом, могут появляться на шее и в подмышках.В этих местах возникают островки темной, утолщенной и бархатистой на ощупь кожи. Врачи называют их «черный акантоз».«Черный акантоз чаще всего встречается у людей с ожирением и у людей, чей организм вырабатывает слишком много инсулина. Его главный симптом – участки кожи, которые темнее и толще, чем обычно».Медики добавили, что такие темные фрагменты кожи, означающие наличие черного акантоза, могут также появляться в паху, на задней части рук, в некоторых случаях – на коленях, лице. При их появлении они советуют обязательно консультироваться с терапевтом. Также в ADA добавили, что на диабет 2 типа, помимо потемневших участков кожи, могут указывать «бирки», возникающие в местах кожных складок в виде небольших кусочков лишней кожи.