Малые молекулы сократили воспаления в мозге

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В ходе доклинических исследований малые молекулы смогли уменьшить уровень нейровоспалений в мозге. Это очень опасный процесс, чреватый самыми разными негативными последствиями.Нейровоспаления ухудшают исходы инсультов, черепно-мозговых травм или повреждений спинного мозга. Воспалительные процессы в мозге ускоряют развитие таких страшных болезней, как боковой амиотрофический склероз, старческое слабоумие или болезнь Альцгеймера. Следовательно, уменьшение уровня воспалений может стать новым подходом к лечению неврологических заболеваний и болей. В журнале Glia были опубликованы результаты доклинических исследований низкомолекулярного препарата SRI-42127, который эффективно ослабляет триггеры нейровоспалений. Малые молекулы - химические соединения со сравнительно малой молекулярной массой.Исследования были доклиническими, они проводились на культурах глиальных клеток в лабораториях и на мышах. Но их успешный результат открывает возможность испытания SRI-42127 на пациентах с острыми и хроническими неврологическими повреждениями. Глиальные клетки представляют собой нейрональные клетки центральной нервной системы, помогающие поддерживать и защищать нейроны. А микроглии - один из типов таких клеток, это макрофаги головного мозга, которые реагируют на травмы или инфекции. Микроглии и астраглии - ключевые клетки центральной нервной системы, которые провоцируют нейровоспаления, выделяя токсические медиаторы цитокины и хемокины.Нейровоспаления способствуют негативным процессам в мозге. И вот теперь было доказано, что определенные малые молекулы критически важны в подавлении активации микроглий в мозге мышей. Эффективность препарата SRI-42127 оказалось очень высокой.