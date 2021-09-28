Дефицит железа в организме: какие признаки указывают на проблему

Пять главных признаков, которые не стоит игнорировать.Железо участвует в передаче кислорода в ткани, образовании ДНК и играет важную роль в нормализации содержания гемоглобина в крови, поэтому его недостаток негативно отражается на здоровье человека. Нутрициолог Нина Ходаковская назвала пять главных признаков дефицита этого минерала в организме.При нехватке железа у человека наступает усталость без выполнения физической работы. В список признаков дефицита минерала попали головокружения. Мозговая деятельность требует достаточного количества кислорода. При недостатке железа возникают проблемы с мыслительным органом. Далее идут хрупкие ногти, начинающие выгибаться внутрь.Проблема возникает тоже по причине нехватки кислорода. При дефиците железа у человека бледнеет кожа из-за снижения уровня гемоглобина в крови. Пятый признак недостатка минерала – это затруднённое дыхание. Лёгкие нуждаются в кислороде через поступление железа с гемоглобином, после чего обеспечивается его прохождение в другие органы.Врачи называют лучшими источниками железа мясо и рыбу. Минерал лучше усваивается организмом при приёме аскорбиновой кислоты и растительной еды. Рекомендуется для этой цели употреблять цитрусовые. Железо входит в состав мидий, овсяных хлопьев, чечевицы, петрушки и прочих продуктов.