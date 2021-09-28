Неприятный запах от ног – хороший сигнал: врач сделал неожиданное заявление

Врач утверждает, что хорошие бактерии защищают ноги от грибка.Неприятный запах от наших ног – еще одна функция нашего организма, которая может помогать человеку в долгосрочной перспективе. Вонючие ноги – результат труда полезных бактерий.В своем тиктоке врач Каран Радж сообщает, почему запах от ног на самом деле помогает нашему телу.Врач работает в британской Национальной службе здравоохранения (NHS) хирургом и преподавателем в Имперском колледже Лондона.Мужчина ведет тикток, где рассказывает людям о здоровом образе жизни и медицинских лайфхаках. На этот раз специалист поделился, почему же вонючие ноги могут спасти жизнь человеку, и почему не стоит из-за этого комплексовать.Я хочу поделиться с вами фактом, о котором я недавно узнал – и это невероятно. Есть причина, почему мы можем иметь вонючие ноги, а вонючие ноги могут просто спасти вам жизнь,– сказал Радж.Объяснение врачаКаран Радж рассказал, что на поверхности человеческого тела живет множество форм жизни – и на ногах также. Бактерии, которые обосновались на наших ступнях, питаются определенным типом аминокислот, которые содержатся в выделениях ног.Когда ноги потеют, бактерии активируются и поглощают аминокислоты. Те же бактерии выделяют другие кислоты, которые дают неприятный запах.«Существует разновидность бактерий под названием bacillus subtilis, которая питается лейцином, распространенной аминокислотой, которая содержится в поте ног. Когда эта бактерия ест лейцин, она выделяет изофлавовую кислоту – сырный вонючий запах ног», – рассказал Радж.Врач добавил, что телу нужны эти бактерии, ведь они защищают стопы от грибка.Наше тело держится вокруг этой бактерии, потому что она производит химикаты и антибиотики, которые сдерживают грибок стопы,– поделился эксперт.Невидимые соседиНа человеческом теле живут примерно тысячи видов бактерий. В основном они находятся во флоре кишечника и помогают человеку с иммунитетом.Кроме полезных бактерий, на теле живут вирусы, грибы и археи. Совокупность микроскопических организмов настолько велика, что составляет 57 процентов от массы человека.Против вредных обитателей нашего тела человечество изобрело антибиотики и вакцины. Однако они не действуют точечно – полезные бактерии также получают вред от лекарств. Поэтому, несмотря на то, что за 50 лет медицина достигла успехов в борьбе с инфекциями, за то же время возросло количество аллергий и аутоиммунных заболеваний – результат уменьшенного количества полезных бактерий.