Что делать, если на глазу вскочил ячмень

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Лучше воздержаться от плевков и прикладывания чеснока.Ячмень - это воспаление, которое может появиться на внешней и внутренней сторонах века в виде уплотнения или мешочка. По форме напоминает злаковое зёрнышко и иногда содержит гной.Порой вместе с уплотнением возникают и другие симптомы:покраснение глаза,боль в области века,нечёткость зрения,слезоточивость,зуд и жжение,светобоязнь,ощущение соринки в глазу,небольшое опущение века,гнойные выделения из ячменя, которые могут покрывать ресницы.Почему на глазу может появиться ячменьВ 90–95% случаев виноваты стафилококки. Эти бактерии широко распространены и живут на коже каждого человека. Большая их часть ведёт себя мирно, но они активизируются и вызывают гнойные заболевания, когда организм ослаблен. Например, так происходит при блефаритах, конъюнктивитах или снижении иммунитета.Ячмень образуется, если бактерия попадает:в фолликул ресницы — мешочек, где находится волосяная луковица;сальную железу у этой луковицы;апокриновую железу, которая тоже открывается в фолликул;мейбомиеву железу, которая находится с внутренней стороны века и выделяет секрет, предохраняющий слизистую от высыхания.Чем опасен ячмень на глазуЭто довольно простое заболевание, которое обычно не даёт осложнений. Иногда из?за закупорки мейбомиевых желёз может образоваться киста, халязион. Обычно она не мешает, и врачи с ней ничего не делают, в остальных случаях — удаляют.Из?за ослабленного иммунитета ячмень может регулярно возвращаться и доставлять неудобство. Если пробовать его выдавить или просто трогать грязными руками, то можно разнести инфекцию на всё веко и усилить воспаление.Как лечить ячмень домаЧаще всего он проходит сам за 7–10 дней.Можно ускорить процесс при помощи компрессов. Для этого надо смочить тёплой водой мягкую чистую ткань, отжать её и приложить к веку. Когда компресс остынет, необходимо снова его намочить. Так нужно повторять 5–10 минут. Процедуру можно делать 2–3 раза в день. Под действием тепла уплотнение либо рассосётся, либо прорвётся.Не нужно пытаться убрать гной из закрытого ячменя любыми способами. Если он не хочет вскрываться, то и не надо.Если ячмень ноет, можно принять обычное обезболивающее. Некоторые врачи рекомендуют мази с антибиотиками. Антибактериальные таблетки нужны только тогда, когда воспаление возникло на фоне других инфекций, распространилось на соседние ткани или если через несколько дней не видно улучшений.А вот использовать народные методы не стоит. Эффект от компрессов из трав не доказан, чеснок, приложенный к ячменю, или зелёнка могут вызвать ожог. Плевать в глаз тоже не нужно: так в ячмень со слюной попадают и другие бактерии.Как ухаживать за глазами, когда появился ячменьСпециалисты Mayo Clinic рекомендуют действовать так:Аккуратно промывать глаза при помощи ватного диска по направлению от внешнего угла к внутреннему. Один глаз — один диск.Пользоваться детским шампунем, который не раздражает глаза, или средствами для чувствительной кожи.Перейти на очки, если вы носите контактные линзы, пока не пройдёт ячмень.Не применять декоративную косметику для век, даже если очень хочется замазать ячмень. И сменить все щёточки и аппликаторы для подводок, теней и туши.Когда нужна помощь врачаОбратитесь к офтальмологу, если у вас:Веки сильно отекли и не открываются.После использования компрессов в течение 10–14 дней нет улучшения.Из глаза течёт гной или другие густые выделения.Боль усиливается несмотря на компрессы.Отёк увеличивается в течение первых 2–3 дней.Веки горячие на ощупь.Повышается температура тела.Ячмень часто возвращается, иногда на одно и то же место.Ухудшается зрение, даже двоится в глазах.Что делать, чтобы ячмень не возвращалсяПроще всего занести инфекцию грязными руками, поэтому чаще их мойте, особенно если у вас есть привычка тереть веки. Это правило номер один, но врачи также советуют следующее:Всегда соблюдайте гигиену, особенно если носите линзы.Смывайте макияж перед сном.Пользуйтесь качественной косметикой с неистекшим сроком годности.Вовремя лечите воспалительные заболевания глаз.