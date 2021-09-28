ТОП-7 продуктов для улучшения сна осенью

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Они помогут заснуть без лишних проблем.Ученые Национального фонда сна США перечислили семь осенних продуктов, которые помогут улучшить сон.Исследователи акцентировали внимание на том, что осенью люди часто испытывают хандру и стресс. В этом случае им все чаще хочется проводить уютные вечера в постели. Одним из продуктов, которые помогут заснуть, эксперты назвали миндаль. Содержащийся в нем магний действует на человека успокаивающе. Яблоки включают большое количество витамина С, помогающего снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшить дыхание. Сладкий картофель батат богат клетчаткой, которая обеспечивает глубокий сон.Еще один полезный для сна продукт — индейка. Мясо содержит триптофан, обладающий мягкими седативными свойствами. Полезна для отдыха сладкая кукуруза. Ее часто рекомендуют есть тем, кто страдает бессонницей, из-за высокого содержания мелатонина.Американские ученые советуют не забывать о клюкве, которая также богата витамином С и полезна для сна. Хорошо помогает заснуть мускатный орех, снижающий кровяное давление, расслабляющий кровеносные сосуды и положительно влияющий на настроение.Диетолог Саманта Кэссетти (Samantha Cassetty) назвала грецкие орехи продуктом, который делает сон крепче и помогает лучше высыпаться. Главным их преимуществом является триптофан — аминокислота, которая используется организмом при производстве серотонина и мелатонина, необходимых для регуляции сна.