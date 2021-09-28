Упражнения сокращают симптомы апноэ во сне и улучшают здоровье мозга

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Небольшое исследование показало, что упражнения могут уменьшить симптомы апноэ во сне и улучшить работу мозга. Ученые считают, что физические упражнения могут быть полезным дополнением для людей с умеренным и тяжелым обструктивным апноэ во сне.Предыдущие исследования показали, что у людей с апноэ во сне наблюдается снижение метаболизма глюкозы в головном мозге или способности мозга правильно использовать глюкозу. Это может ухудшить когнитивные функции.Новая работа основана на небольшом исследовании 2019 года, опубликованном в журнале Brain Plasticity, которое пришло к выводу, что повышенная аэробная активность улучшает метаболизм глюкозы в мозге и управленческую функцию у пожилых людей среднего возраста, подверженных риску болезни Альцгеймера.В новом исследовании приняли участие 47 взрослых бразильцев с синдромом обструктивного апноэ сна от умеренной до тяжелой степени. Половина три раза в неделю занималась спортом в течение часа на протяжении шести месяцев. Другая группа не занималась спортом и выступила в роли контрольной.Участникам обеих групп была предложена серия тестов для измерения способности к физической нагрузке, метаболизма глюкозы в головном мозге и когнитивных функций. Исследователи также измерили тяжесть симптомов обструктивного апноэ во сне.По истечении шести месяцев участники группы вмешательства стали выносливее, у них улучшилась способность мозга использовать глюкозу, уменьшились симптомы апноэ во сне, улучшилась когнитивная функция. У контрольной группы не было обнаружено изменения, кроме снижения метаболизма глюкозы в головном мозге.