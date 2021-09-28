Стало известно, что заставляет мышцы расти быстрее

Группа ученых из США выяснила, каким образом микрофлора кишечника валяет на результативность физических нагрузок.Как оказалось, рост мышц зависит от наличие в кишечнике здорового микробиома. Эти бактерии способны продуцировать вещества, стимулирующие рост мышечной массы после упражнений.Под руководством Джона Маккарти, исследователи провели эксперимент, задействовав в нем крыс, которые должны были ежедневно бегать в специальном колесе. Половина животных получала антибиотики, повреждающие микробиом в их кишечниках. Спустя несколько недель авторы работы сравнили состояние мышц грызунов из двух групп и выяснили, что грызуны употреблявшие подавляющие микробиом препараты, находятся в худшей физической форме, чем их здоровые сородичи.«Очевидно, что микробиом кишечника вырабатывает вещества, которые важны для скелетных мышц, чтобы полностью адаптироваться к упражнениям, а также помочь улучшить спортивные результаты», — говорит Маккарти.