Названы продукты, которые приводят к закислению организма

рН баланс имеет большое значение для самочувствия.Человеческий организм на 80 процентов состоит из воды и жидких сред (кровь, лимфа и т.п.), поэтому, если меняется кислотно-щелочной баланс, то человек испытывает недомогание. При снижении уровня pН крови медики говорят о закислении организма.Даже самые незначительные отклонения в pH среде крови опасны возникновением необратимых последствий, при сильном изменении в показателях кислотно-щелочного баланса человек может умереть.Для поддержания рН баланса в организме необходимо вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Первыми симптомами закисления организма медики называют: спазмы и боли в мышцах, нарушение сна, апатия, хроническая усталость, повышение чувствительности зубной эмали и развитие кариеса. При длительном закислении начинают страдать кости, вначале развивается остеопения, которая постепенно перерастает в остеопороз, при котором разрушается костная ткать, кости становятся хрупкими.Закисляют организм такие продукты в рационе:мучные и кондитерские изделиясладкие газированные напитки, чай и кофе, фруктовые соки, алкоголькрупы и твердый сырчрезмерное количество мясамолочные продукты и твердый сырЭти группы продуктов могут присутствовать в меню человека, за исключением газировки и алкоголя, но их количество следует свести к минимуму.Помочь организму справиться с закислением можно путем включения в рацион овощей и фруктов, свежей зелени и листовых овощей. Также будут полезны натуральный яблочный уксус и лимон, это хоть и кислые на вкус продукты, но они ощелачивают кровь.