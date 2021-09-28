Снижение холестерина: какие продукты стоит исключить из рациона

Придется изменить свой рацион.

Холестерин очень важен для здорового функционирования организма. Но превышение нормы может нанести немалый ущерб и привести ко многим заболеваниям.

Холестерин – это жироподобное вещество, которое вырабатывает печень. Она является важной для клеточных мембран, некоторых гормонов и витамина D. Чтобы достичь нормального уровня и поддерживать организм в здоровом состоянии, следует изменить рацион.

Как снизить уровень холестерина

Нужно тщательно следить за холестерином, ведь его сверхнормативный уровень в крови не дает никаких симптомов. Повышенные показатели могут привести ко многим проблемам со здоровьем, включая сердечный приступ и инсульт.

Если у вас высокий уровень холестерина, рекомендуем:

отказаться от употребления продуктов с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров и трансжиров;
включить в рацион больше нежирных продуктов с высоким уровнем белка, а именно: курицу, рыбу и бобовые;
добавить овощи, фрукты и цельные зерна: именно они обеспечат организм клетчаткой;
изменить способ приготовления: отдайте предпочтение запеченным или приготовленным на пару блюдам и откажитесь от потребления жареных на масле продуктов;
избегать фаст-фуда и вредной пищи.

Эти продукты следует исключить из рациона

Делимся с вами списком продуктов с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров и трансжиров:

красное мясо, яичные желтки и молочные продукты с высоким процентом жирности;
продукты, в составе которых есть какао-масло, пальмовое или кокосовое масло;
жареные во фритюре продукты: картофельные чипсы, луковые кольца и курица;
сладкая выпечка: кексы, печенье и прочее.

Заменить вредные продукты можно рыбой, которая содержит жирные кислоты омега-3, которые помогут снизить уровень холестерина. Лосось, скумбрия и сельдь вам пригодятся. Можете смело добавлять в рацион грецкие орехи, миндаль, молотые семена льна и авокадо.
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