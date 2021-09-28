Повышение артериального давления ночью увеличивает риск смерти в два раза среди диабетиков

Согласно 21-летнему исследованию, представленному в журнале Hypertension Scientific, взрослые с диабетом 1 или 2 типа, у которых артериальное давление повышается ночью, имеют в два раза больший риск смерти по сравнению с теми, у кого артериальное давление падает во время сна.Артериальное давление обычно снижается во время сна. Однако бывает «обратное падение». Это значит, что давление повышается ночью, но снижается днем. Этот аномальный паттерн повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза среди пациентов с диабетом 1 или 2 типа.Исследователи изучили 349 взрослых с диабетом в Пизе, Италия, начиная с 1999 года. Исследователи обнаружили, что у более чем половины участников артериальное давление в течение ночи не падало, а 20% были склонны к обратному падению.По сравнению с пациентами, у которых артериальное давление снижалось ночью, люди с «обратным падением» имели меньшую продолжительностью жизни. В частности на 2,5 года.