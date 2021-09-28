Ученые обнаружили гены, отвечающие за набор веса и похудение

Исследование может помочь сделать прорыв в лечении ожирения.Хотя принято считать, что основные факторы увеличения веса у людей это чрезмерный аппетит и отсутствие физической нагрузки, но ученые начинают рисовать гораздо более сложную картину. Оказывается, значительную роль в этом также могут играть наши гены.Команде ученых из Университета Вирджинии во время исследования удалось выявить 14 генов, которые могут вызвать увеличение веса, и еще 3, которые способны предотвратить это. Ученые надеются, что их открытие поможет сделать весомый прорыв в лечении ожирения.Гены и ожирениеИзвестно, что существуют сотни генов, связанных с ожирением, которые больше распространены среди людей с лишним весом, чем со здоровым. Поэтому команда поставила перед собой задачу определить, какие из этих генов играют причинно-следственную роль в содействии или предотвращении набора веса.Для этого они разработали автоматизированный конвейер для одновременного тестирования сотен генов. И помогли им в этом скромные черви, известные как Caenorhabditis elegans. Эти крошечные особи, которые живут в гнилистой растительности, делят более 70% наших генов и стали основой для многих ключевых научных открытий.Как проводили исследованиеРазрабатывая новый подход некоторых червей исследователи посадили на нездоровую диету с высоким содержанием фруктозы, чтобы они служили как модель для ожирения, тогда как контрольная группа получала обычную пищу.Затем ученые применили машинное обучение для скрининга 293 генов, пытаясь выявить те, которые непосредственно вызывают или предотвращают ожирение у глистов.Этот анализ позволил исследователям идентифицировать 14 генов, которые вызывают ожирение, и еще 3 других, что приглушают набор веса.Когда ученые заблокировали негативное воздействие трех генов, это привело к тому, что черви жили дольше и были с лучшими нервно-двигательными функциями.Мы ожидаем, что наш подход и новые гены, которые мы обнаружили, ускорят разработку методов лечения, чтобы уменьшить бремя ожирения,– отметила автор исследования Эйлин О’Рурк.И хотя у открытия многообещающие перспективы, команда понимает, что нужно еще провести много исследований, прежде чем приступить к разработке лекарств, направленных влиять на эти гены.