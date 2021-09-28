Доступные всем средства помогают снизить давление при неконтролируемой гипертонии

Изменения образа жизни – диета, упражнения и снижение веса – помогают бороться даже с тяжелой гипертонией. Правда, желательно, чтобы эти изменения контролировали специалисты. Это показало первое в своем роде исследование, опубликованное в Circulation.Опасность неконтролируемой гипертонииАртериальную гипертонию часто бывает очень сложно контролировать. Неконтролируемой ее называют, если врачам не удается добиться стабильного снижения верхнего давления до уровня не выше 130/90 мм рт. ст. при лечении пациента тремя препаратами разного действия. В мире с этой проблемой сталкиваются 20-30% гипертоников, это примерно 5% взрослого населения в целом. Резистентная или неконтролируемая (устойчивая к лечению) гипертония очень опасна: на ее фоне инфаркты и инсульты развиваются на 50% чаще, чем при «обычной» гипертонии. Поэтому разработка эффективных методов ее лечения – важная задача для ученых.Хорошо известно, что диета и физическая активность хорошо помогают снизить давление на ранних стадиях гипертонии. Изменения образа жизни могут быть единственной рекомендацией при болезни легкой тяжести. В новом исследовании авторы хотели уточнить, как эти методы могут улучшить лечение тяжелой, неконтролируемой гипертонии. Новое исследование стало первым в своем роде.Как эффективно изменение образа жизни?В новом исследовании, которое длилось четыре месяца, участвовали 140 человек с гипертонией, которая не поддавалась медикаментозному лечению. Часть их них (90 человек) еженедельно получала консультацию диетолога и три раза в неделю посещала тренировки в центре кардиологической реабилитации. Остальные получали только одну консультацию по пользе изменения образа жизни Все участники продолжали получать лекарства для лечения гипертонии.Изменениями в образе жизни, которые предлагали участникам исследования, были DASH-диета и аэробные упражнения (сессии по 30-45 минут). DASH-диета была разработана специально для борьбы с гипертонией и профилактики сердечно-сосудистых болезней. Она включает большое количество фруктов и овощей, молочные продукты с низким уровнем жира, низкое количество поваренной соли.Исследования показало:У людей, изменения в образе жизни которых контролировали специалисты, систолическое (верхнее) давление к концу исследования снизилось на 12 мм рт. ст. при обычном изменении. У участников, которые были предоставлены сами себе, оно «упало» на 7 мм рт. ст.Мониторирование артериального давления в течение суток показало, снижение среднего систолического давления в первой группе на 7 мм рт. ст. Во второй группе изменения не было.У пациентов из первой группы улучшились и другие показатели. Они стали в целом более активными физически, сбросили вес.Ученые указывают, что сочетание снижения веса, увеличение активности и уменьшения давления говорит о снижении риска развития инфарктов и инсультов.«Некоторым людям удается изменить образ жизни самостоятельно. Однако, структурированная программа упражнений и модификации диеты под контролируем профессионалов дает более верный эффект», – отметил профессор Джеймс Блументал (James A. Blumenthal) из Дюкского университета (Duke University), соавтор исследования.Ученые подчеркивают, что такой успех изменений образа жизни в этом исследовании не говорит о том, что пациенты с резистентной гипертонией могут бросить принимать лекарства. Однако они считают, что в случае хорошего эффекта можно обсудить с врачом возможность снижения доз препаратов для снижения давления.