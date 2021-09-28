Доступные всем средства помогают снизить давление при неконтролируемой гипертонии
Опасность неконтролируемой гипертонии
Артериальную гипертонию часто бывает очень сложно контролировать. Неконтролируемой ее называют, если врачам не удается добиться стабильного снижения верхнего давления до уровня не выше 130/90 мм рт. ст. при лечении пациента тремя препаратами разного действия. В мире с этой проблемой сталкиваются 20-30% гипертоников, это примерно 5% взрослого населения в целом. Резистентная или неконтролируемая (устойчивая к лечению) гипертония очень опасна: на ее фоне инфаркты и инсульты развиваются на 50% чаще, чем при «обычной» гипертонии. Поэтому разработка эффективных методов ее лечения – важная задача для ученых.
Хорошо известно, что диета и физическая активность хорошо помогают снизить давление на ранних стадиях гипертонии. Изменения образа жизни могут быть единственной рекомендацией при болезни легкой тяжести. В новом исследовании авторы хотели уточнить, как эти методы могут улучшить лечение тяжелой, неконтролируемой гипертонии. Новое исследование стало первым в своем роде.
Как эффективно изменение образа жизни?
В новом исследовании, которое длилось четыре месяца, участвовали 140 человек с гипертонией, которая не поддавалась медикаментозному лечению. Часть их них (90 человек) еженедельно получала консультацию диетолога и три раза в неделю посещала тренировки в центре кардиологической реабилитации. Остальные получали только одну консультацию по пользе изменения образа жизни Все участники продолжали получать лекарства для лечения гипертонии.
Изменениями в образе жизни, которые предлагали участникам исследования, были DASH-диета и аэробные упражнения (сессии по 30-45 минут). DASH-диета была разработана специально для борьбы с гипертонией и профилактики сердечно-сосудистых болезней. Она включает большое количество фруктов и овощей, молочные продукты с низким уровнем жира, низкое количество поваренной соли.
Исследования показало:
У людей, изменения в образе жизни которых контролировали специалисты, систолическое (верхнее) давление к концу исследования снизилось на 12 мм рт. ст. при обычном изменении. У участников, которые были предоставлены сами себе, оно «упало» на 7 мм рт. ст.
Мониторирование артериального давления в течение суток показало, снижение среднего систолического давления в первой группе на 7 мм рт. ст. Во второй группе изменения не было.
У пациентов из первой группы улучшились и другие показатели. Они стали в целом более активными физически, сбросили вес.
Ученые указывают, что сочетание снижения веса, увеличение активности и уменьшения давления говорит о снижении риска развития инфарктов и инсультов.
«Некоторым людям удается изменить образ жизни самостоятельно. Однако, структурированная программа упражнений и модификации диеты под контролируем профессионалов дает более верный эффект», – отметил профессор Джеймс Блументал (James A. Blumenthal) из Дюкского университета (Duke University), соавтор исследования.
Ученые подчеркивают, что такой успех изменений образа жизни в этом исследовании не говорит о том, что пациенты с резистентной гипертонией могут бросить принимать лекарства. Однако они считают, что в случае хорошего эффекта можно обсудить с врачом возможность снижения доз препаратов для снижения давления.
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