Астма не осложняет течение COVID-19 у детей

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В новом исследовании американские ученые оценили риск осложнений и госпитализации при COVID-19 у пациентов до 21 года с бронхиальной астмой. Результаты принесли хорошие новости для всех родителей, которые переживают за своих детей с этим заболеванием.В начале пандемии астматиков включили в группу риска по COVID-19, но в дальнейшем оказалось, что это заболевание не увеличивает риск тяжести течения и смертности. Позже небольшое британское исследование показало снижение потребности в неотложной помощи и госпитализации на 90% у пациентов, которые применяют ингаляционный глюкокортикоид, используемого при астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).Однако до настоящего времени наблюдения по заболеваемости COVID-19 у астматиков велись преимущественно среди взрослых пациентов. Специалисты из детской больницы Питтсбурга одни из первых собрали данные по тяжести течения и клинических исходам среди педиатрических пациентов до 21 года. Исследование случай-контроль еще не прошло экспертную оценку и опубликовано в виде препринта.В когорту были включены три группы пациентов: 142 ребенка и подростка с COVID-19 и астмой, 1,1 тысячи детей с коронавирусом без основного заболевания, и 140 пациентов до 21 года с астмой, которые не были инфицированы. У некоторых детей был выявлен мультсистемный воспалительный синдром — редкое, но опасное осложнение после коронавируса.Результаты показали, что вероятность попасть в больницу с COVID-19 у астматиков почти в четыре раза выше по сравнению с детьми без этого заболевания. Пациенты с астмой в основном были младше: средний возраст составлял 7 лет, в то время как у детей без астмы — 13 лет. Кроме того, у астматиков чаще наблюдались такие симптомы, как лихорадка, усталость, одышка, боль в груди и рвота.Но есть и хорошие новости: во всех трех группах не было существенных различий в продолжительности госпитализации, вероятности осложнений и потребности в кислородной поддержке.Наблюдения также показали, что COVID-19, вероятно, не вызывает обострения астмы — у большинства детей не было никаких клинических проявлений заболеваний после заражения. Вместе с тем ученые отметили, что почти у каждого седьмого ребенка развилось обострение астмы незадолго до COVID-19, и именно такие дети чаще всего попадали больницу.