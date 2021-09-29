Медики назвали «благоприятный» симптом при коронавирусе

Головная боль при Covid-19 не ассоциирована с тяжелыми исходами.Коронавирусная инфекция воздействует на различные группы людей по-разному. У людей, страдающих мигренью, головная боль при Covid-19 может оказаться "благоприятным" симптомом. Об этом заявила невролог, доктор медицинских наук Маргарита Наприенко изданию Лента.Медик отметила, что головная боль при коронавирусе свидетельствует о легкой форме болезни.По ее словам, международные исследования показали, что наличие головной боли при коронавирусе не является опасным симптомом. Даже, скорее, благоприятным. Иными словами, головная боль при Covid-19 не ассоциирована с тяжелыми исходами.Невролог подчеркнула, что также существуют международные исследования, в которых выяснили, что пациенты, у которых была регулярная головная боль до Covid-19, во время болезни ее переносят легче. Возможно потому, что они психологически готовы к ней."Головная боль при коронавирусе может походить на головную боль напряжения (как будто голова сжата тисками, но тошноты и рвоты при этом нет), так и на мигрень", — сообщила врач, отметив, что если характер боли сопровождается тошнотой и рвотой, как при мигрени, то подобные проявления могут указывать на тяжелое течение болезни.