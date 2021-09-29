Невозможно одновременно быть полным и спортивным

Идея того, что человек может иметь лишний вес и сохранять при этом крепкое здоровье, была опровергнута в ходе исследования с участием 3 млн человек. Оно показало, что ожирение всегда намного увеличивает риск смертельно опасных болезней сердца.Невозможно быть полным и спортивным в то же самое время, как показало исследование из Франции с участием 3 млн человек. В том случае, если добровольцы были жертвами ожирение, но сохраняли метаболическое здоровье, у них всё равно имелись повышенные риски столкнуться с проблемами сердечно-сосудистой системы. А они чреваты смертельно опасными инфарктами и инсультами. Даже в их случае спорт не защищал от этой повышенной опасности.Люди с ожирением и нормальным артериальным давлением, не болеющие диабетом, всё равно имели на 34% повышенный риск сердечной недостаточности, а также аналогичную опасность развития аритмии. На прошлой неделе американские исследователи установили, что людям вместо того, чтобы думать о долголетии, надо сосредоточиться на физических нагрузках. Это лучший способ прожить подольше.Все участники французского исследования попадали в различные больницы в 2013 году, при этом в прошлом у них не было никаких серьезных сердечно-сосудистых нарушений вроде инфарктов или инсультов. За всеми следили на протяжении 5 лет. Получены наилучшие по объему и количеству данных доказательства того, что идея сочетания ожирения и метаболического здоровья в одном человеке неосуществима