Желающим похудеть помогут жгучие перцы

Употребления перцев чили способствует выделению естественных обезболивающих организма и притоку «гормонов счастья». А это повышает настроение и позволяет избавляться от лишнего веса.Не каждый из нас способен поглощать острую пищу, кому-то она категорически не нравится. Однако употребление перцев чили и блюд, которые их содержат, способствует выработки так называемого «гормона счастья» за счёт ингредиента капсаицина. Кстати, именно он и вызывает у некоторых людей зависимость от острой пищи. Капсаицин связывается с рецепторами в полости рта под названием TRPV1, которые посылают сигнал мозгу о том, что рот как бы горит.Организм реагирует на это тепло выделением стрессового гормона адреналина, который, в свою очередь, способствует выработке эндорфинов - натуральных обезболивающих. Они также повышают настроение. Это происходит за счёт контакта с рецепторами мозга, снижающими восприятие боли.Наконец, перцы чили также побуждают к выделению дофамина - мозгового химического вещества, связанного с чувством удовольствия. Ещё три года тому назад исследователи из Университета Вайоминга доказали, что употребление жирной диеты не приводит к прибавке лишнего веса и даже, наоборот, способствует похудению, если лабораторные животные получали лекарство, которое в течение всего дня выделяло в их организме капсаицин. Он, как оказалось, оказывает воздействие на скорость переваривания пищи