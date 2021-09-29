Названы продукты, от которых лучше отказаться во время смены погоды

Список полезных и вредных продуктов для метеозависимых.Метеозависимость – это чрезмерная реакция организма на внешние, часто погодные раздражители – резкие скачки температуры воздуха, похолодание, снег, дождь, магнитные бури и так далееОдним из главных факторов ухудшения самочувствия при метеочувствительности является курение. Сигареты провоцируют резкий спазм сосудов, что усиливает головную боль, объясняет врач Виктория Савицкая.Кроме того, во время резких смен погоды рекомендуется ограничить кофе и алкоголь. Особенно, если вы склонны к повышению давления или атеросклерозу.«Спровоцировать головную боль могут даже продукты, причем, некоторые из них даже полезны в обычных условиях. Это, в частности, твердые сорта сыра, шоколад, орехи, какао, копченые продукты. Врачи рекомендуют отказаться также от любой «тяжелой» пищи, особенно острой, копченой и жирной», – добавила врач.Обратите внимание на рацион! В опасные периоды важно не переедать и стараться питаться максимально сбалансированного, лучше всего – небольшими порциями четыре-пять раз в день.Основу рациона должна составлять растительная пища. Включите в меню такие продукты, как цитрусовые, щавель, петрушка, томаты, оливки, говяжья печень, красная икра. Из-за обилия в них полезных микроэлементов, витаминов А, С и Р, такой рацион положительно повлияет на функции нервной системы и кровеносных сосудов.Важно, чтобы в меню было достаточно продуктов, богатых калием, калием и магнием, — картофель, бананы, орехи и сухофрукты, капуста, шпинат.